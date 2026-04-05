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लक्सर में घर में घुसा मगरमच्छ, दहशत में आए लोग, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू, देखें वीडियो

हरिद्वार के लक्सर स्थित मुंडाखेड़ा कला गांव में एक मगरमच्छ के घुसने के बाद अफरा-तफरी मच गई. वन कर्मियों ने मुश्किल से रेस्क्यू किया.

CROCODILES IN LAKSAR
लक्सर में घर में घुसा मगरमच्छ (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 11:50 AM IST

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लक्सर: हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मगरमच्छ गांव के अंदर घुस आया. 4 अप्रैल की रात अंधेरे में मगरमच्छ, ग्रामीण सुभाष के घर में जाकर बैठ गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.

घटना देर रात करीब 9:30 बजे की है. मगरमच्छ दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. पहले तो ग्रामीणों खुद मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वन विभाग की टीम को मगरमच्छ को पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. काफी प्रयासों के बाद टीम ने सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़कर कब्जे में लिया. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया.

लक्सर में घर में घुसा मगरमच्छ (VIDEO-ETV Bharat)

रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी ने बताया कि, टीम को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर भेजा गया था. टीम ने सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

बता दें कि यह पहला मामला नहीं है. बीते दिनों लक्सर शुगर मिल कॉलोनी में विशाल मगरमच्छ आ गया था. जिस कारण शुगर मिल कॉलोनी में हड़कंम मच गया था. जिसकी सूचना वन विभाग दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा था.

लक्सर क्षेत्र से आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती हैं. अभी कुछ दिन पूर्व लक्सर नगर बाजार में एक दुकान के अंदर रसेल वाइपर सांप घुस गया था. दुकानदार की सूझबूझ और वन विभाग की टीम ने सांप पर काबू पाया था.

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