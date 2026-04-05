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लक्सर में घर में घुसा मगरमच्छ, दहशत में आए लोग, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू, देखें वीडियो

लक्सर में घर में घुसा मगरमच्छ ( PHOTO- ETV Bharat )