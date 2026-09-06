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कानपुर में 4 फीट का मगरमच्छ सड़क पर आने से मचा हड़कंप

कानपुर: जिले में मैनावती मार्ग स्थित NRI सिटी के समीप शनिवार देर रात अफरा-तफरी मच गई. बता दें, मुख्य मार्ग के किनारे अचानक 4 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया. व्यस्त रास्ते पर हिंसक जलीय जीव की मौजूदगी की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है.

रात करीब 10 बजे सड़क किनारे मुंह खोले बैठे मगरमच्छ को देखने के लिए राहगीरों और वाहन सवारों की भीड़ जमा हो गई. गाड़ियों की हेडलाइट्स की तेज रोशनी और लोगों की चहल-पहल के चलते मगरमच्छ आक्रामक मुद्रा में आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान वहां मौजूद कई लोग अपने वाहन रोककर वीडियो बनाते नजर आए.

वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये पूरा इलाका गंगा नदी के समीप स्थित है, जहां मकड़ीखेड़ा, गुप्ता सोसाइटी और बालाजीपुरम जैसे क्षेत्रों में पिछले पांच दिनों से भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है. बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास मौजूद गहरे तालाबों से जलीय जीव अक्सर रास्ता भटककर रिहाइशी कॉलोनियों तक पहुंच जाते हैं.

पिछले दो दिनों से बारिश रुकने के कारण जलभराव वाले इलाकों से पानी की निकासी का काम तेजी से चल रहा है. लोगों का मानना है कि पानी का स्तर अचानक घटने की वजह से मगरमच्छ अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर सूखी जगह की तलाश में सड़क तक आ पहुंचा. क्षेत्र में लगातार दूसरी बार इस तरह के वीडियो सामने आने से स्थानीय नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.



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