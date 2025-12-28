ETV Bharat / state

नेहरू बाजार हादसा : स्मार्ट सिटी के 'दावों' की छत गिरी, डेढ़ साल से शिकायतों के बावजूद नहीं हुई ठोस कार्रवाई

घटना शनिवार रात हुई, अन्यथा दिन में हजारों खरीदारों, पर्यटकों और व्यापारियों की आवाजाही के बीच ये हादसा बड़ी जनहानि में बदल सकता था.

The verandah roof collapsed in Nehru Market
नेहरू बाजार में गिरी बरामदे की छत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 6:10 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर की चारदीवारी के व्यस्ततम बाजारों में शुमार नेहरू बाजार में शनिवार देर रात बरामदों की छत गिर गई. दुकान नंबर 174 से 177 तक के बरामदे अचानक धराशायी हो गए. इससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि घटना देर रात हुई अन्यथा दिन के वक्त हजारों खरीदारों, पर्यटकों और व्यापारियों की आवाजाही के बीच ये हादसा बड़ी जनहानि में बदल सकता था. घटना के बाद रविवार को बरामदे के जर्जर हिस्से बुलडोजर से ढहाए गए. आरोप है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि नगर निगम प्रशासन की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है.

व्यापारियों ने जताई थी आशंका : चारदीवारी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी पुराने बाजारों में बरामदे लोहे के पिलरों के सहारे टिके हुए हैं. दुकान नंबर 176 के मालिक गिरीश कपूर ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले ही नगर निगम को बरामदों की खराब हालत से अवगत कराया था. बारिश में यहां पानी भर जाता था. निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी. धीरे-धीरे पानी के रिसाव ने पिलरों को खोखला कर दिया. यहां बने लगभग 60 वर्ष पुराने नाले की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई. बार-बार शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिले, कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हादसा है.

नेहरू बाजार में हादसे पर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

बड़ा हादसा टला : दुकान नंबर 174 के मालिक बलवेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले निगम को शिकायत देने पर सिर्फ बैरिकेडिंग और लकड़ी की बल्लियां लगाकर औपचारिकता निभा दी गई. बरामदे की छत में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं. जानमाल के नुकसान की आशंका भी जताई थी. गनीमत रही कि वे हादसे से पहले दुकान से निकल चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. ये मुख्य मार्ग है और रोजाना लाखों लोग इन्हीं बरामदों के नीचे से गुजरते हैं.

A machine demolishes the damaged veranda
क्षतिग्रस्त बरामदे को गिराती मशीन (ETV Bharat Jaipur)

ड्रिलिंग ने बढ़ाया खतरा : स्थानीय व्यापारी सुरेश आडवाणी ने आरोप लगाया कि पर्यटन सीजन के बीच निगम प्रशासन ने यहां सड़क तोड़ने के लिए ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया, जबकि खुद निगम ने दुकानों के पास बैरिकेडिंग करते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके जर्जर बरामदों के सामने ड्रिलिंग की गई. इससे बरामदों पर और दबाव पड़ा और हादसा हो गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये हादसा शाम के समय होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता.

Municipal officials seize the opportunity
मौका देखते निगम अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

निगम ने रखा पक्ष : हादसे के बाद मौके पर पहुंचे किशनपोल जोन के एक्सईएन हेमाराम ढाका ने बताया कि 16 दिसंबर को शिकायत मिली थी. जांच में सामने आया कि पुरानी पाइपलाइन से लगातार पानी रिसने के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा था. इससे बरामदे झुकने लगे. एहतियातन बैरिकेड्स और सपोर्ट लगाए गए थे, लेकिन मिट्टी का कटाव ज्यादा होने से बरामदे ढह गए. अब शेष जर्जर हिस्सों को हटाकर जल्द नए बरामदे विकसित किए जाएंगे.

स्मार्ट सिटी पर सवाल : नेहरू बाजार की ये घटना सिर्फ एक बरामदे की छत गिरने की नहीं है, बल्कि ये नगर निगम प्रशासन की उदासीनता, कमजोर निगरानी और अधूरे स्मार्ट सिटी दावों का आईना है. इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि जब खतरा स्पष्ट था तो समय रहते मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? क्या नगर निगम किसी बड़े हादसे और जनहानि का इंतजार कर रहा है? और स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए आखिर कहां लगे?

