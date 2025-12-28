ETV Bharat / state

नेहरू बाजार हादसा : स्मार्ट सिटी के 'दावों' की छत गिरी, डेढ़ साल से शिकायतों के बावजूद नहीं हुई ठोस कार्रवाई

जयपुर: राजधानी जयपुर की चारदीवारी के व्यस्ततम बाजारों में शुमार नेहरू बाजार में शनिवार देर रात बरामदों की छत गिर गई. दुकान नंबर 174 से 177 तक के बरामदे अचानक धराशायी हो गए. इससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि घटना देर रात हुई अन्यथा दिन के वक्त हजारों खरीदारों, पर्यटकों और व्यापारियों की आवाजाही के बीच ये हादसा बड़ी जनहानि में बदल सकता था. घटना के बाद रविवार को बरामदे के जर्जर हिस्से बुलडोजर से ढहाए गए. आरोप है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि नगर निगम प्रशासन की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है.

व्यापारियों ने जताई थी आशंका : चारदीवारी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी पुराने बाजारों में बरामदे लोहे के पिलरों के सहारे टिके हुए हैं. दुकान नंबर 176 के मालिक गिरीश कपूर ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले ही नगर निगम को बरामदों की खराब हालत से अवगत कराया था. बारिश में यहां पानी भर जाता था. निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी. धीरे-धीरे पानी के रिसाव ने पिलरों को खोखला कर दिया. यहां बने लगभग 60 वर्ष पुराने नाले की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई. बार-बार शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिले, कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हादसा है.

नेहरू बाजार में हादसे पर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

बड़ा हादसा टला : दुकान नंबर 174 के मालिक बलवेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले निगम को शिकायत देने पर सिर्फ बैरिकेडिंग और लकड़ी की बल्लियां लगाकर औपचारिकता निभा दी गई. बरामदे की छत में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं. जानमाल के नुकसान की आशंका भी जताई थी. गनीमत रही कि वे हादसे से पहले दुकान से निकल चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. ये मुख्य मार्ग है और रोजाना लाखों लोग इन्हीं बरामदों के नीचे से गुजरते हैं.