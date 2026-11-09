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दिवाली की रात दिल्ली में जगह-जगह आग की घटनाओं से मचा हड़कंप, संगम विहार से गीता कॉलोनी तक दमकल ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात जहां लोग रोशनी और आतिशबाजी के बीच त्योहार मना रहे थे, वहीं कई इलाकों में आग लगने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. संगम विहार, शास्त्री पार्क, मंडावली और गीता कॉलोनी समेत अलग-अलग इलाकों में आग लगने की सूचना से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कहीं दुकान आग की चपेट में आ गई तो कहीं नमकीन की दुकान में आग लग गई. गीता कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं.



शास्त्री पार्क इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक दुकान में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें उठने लगीं और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. इससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.



उधर, मंडावली इलाके में नमकीन की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने आग को फैलने से रोकने की कोशिश की. इसी बीच दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया



पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के 11 ब्लॉक में भी आग लगने की घटना सामने आई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत की चौथी मंजिल पर केमिकल से जुड़ा काम होता था। लोगों ने आशंका जताई कि आग पटाखे की वजह से लगी हो सकती है. सूचना के बाद दमकल की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया.



इसके अलावा संगम विहार इलाके में भी भीषण आग लगने की घटना सामने आई. आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है.



दिवाली की रात अलग-अलग इलाकों में आग की इन घटनाओं ने एक बार फिर त्योहार के दौरान अग्नि सुरक्षा और सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया, हालांकि, इन घटनाओं में किसी के हताहत होने या कुल नुकसान के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.