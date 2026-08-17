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अमरोहा में दिनदहाड़े तड़तड़ाई गोलियां; 30-40 राउंड फायरिंग से हड़कंप, पुलिस जांच जारी

खुलेआम इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

अमरोहा में दिनदहाड़े तड़तड़ाई गोलियां.
अमरोहा में दिनदहाड़े तड़तड़ाई गोलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
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अमरोहा: जिले के देहात थाना क्षेत्र के छावी गांव में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अमरोहा-कांठ रोड स्थित कान्हा चाप सेंटर पर बैठे युवकों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया.

गनीमत रही कि इस दौरान कोई युवक गोली की चपेट में नहीं आया और सभी बाल-बाल बच गए. ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने चाप सेंटर को निशाना बनाकर करीब 30 से 40 राउंड तक फायरिंग की है. लगातार गोलियां चलने की आवाज से आसपास के इलाके में भी अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

30-40 राउंड फायरिंग से हड़कंप. (Video Credit: ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी लखन सिंह यादव समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके से 315 बोर तथा 12 बोर के खोखे बरामद किए हैं. पुलिस ने बरामद खोखों को जांच के लिए कब्जे में लेकर फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों और हमलावरों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

एसपी लखन सिंह यादव ने यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के पीछे क्या वजह थी और हमलावरों का निशाना कौन था.

फिलहाल घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. खुलेआम इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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