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रांची में छात्रों में भिड़ंत, विधायक पुत्र के अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप

रांची में छात्रों के बीच मारपीट में विधायक के पुत्र के साथ भी हाथापाई की घटना हुई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Panic ensued following reports of students assaulted outside private university and abduction of MLA son in Ranchi
पुलिस के साथ विधायक पुत्र (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
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रांचीः शहर के धुर्वा थाना क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University) के मेन गेट के बाहर सोमवार को शराब के नशे में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई.

इस विवाद के दौरान लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र सौरव पासवान भी मौके पर मौजूद थे. घटना के बाद विधायक की ओर से पुत्र के अपहरण की सूचना पुलिस को दिए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नये विधानसभा के पास से विधायक पुत्र को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक विधायक पुत्र ने भी शराब पी रखी थी.

शराब के नशे में छात्रों के बीच हुई मारपीट

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि एमिटी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मेन गेट के बाहर शराब पी रहे थे. इसी दौरान छात्रों के दूसरे गुट से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई. बताया जा रहा है कि इस दौरान सौरव पासवान के साथ भी मारपीट की गई.

जानकारी देते सिटी एसपी (ETV Bharat)

विधायक ने पुलिस को दी अपहरण की सूचना

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने फोन कर अपने पुत्र के अपहरण की सूचना दी थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई.

सिटी एसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रों के दूसरे गुट के युवक सौरव पासवान को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए थे. बाद में उन्हें नई विधानसभा के पास रास्ते में उतार दिया गया। पुलिस ने सौरव पासवान को रिकवर कर थाने पहुंचाया.

अपहरण की बात से पुलिस ने किया इनकार

सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला अपहरण का नहीं लग रहा है. प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पूरी घटना शराब के नशे में छात्रों के बीच हुए विवाद और मारपीट से जुड़ी है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मारपीट करने वालों की हो गई है पहचान

पुलिस के मुताबिक, सौरव पासवान के साथ मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर ली गई है. पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. सिटी एसपी ने कहा कि FIR के आधार पर मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है. यूनिवर्सिटी गेट के बाहर शराब पीने और उसके बाद छात्रों के बीच हुए विवाद ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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