ETV Bharat / state

रांची में छात्रों में भिड़ंत, विधायक पुत्र के अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप

रांचीः शहर के धुर्वा थाना क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University) के मेन गेट के बाहर सोमवार को शराब के नशे में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई.

इस विवाद के दौरान लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र सौरव पासवान भी मौके पर मौजूद थे. घटना के बाद विधायक की ओर से पुत्र के अपहरण की सूचना पुलिस को दिए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नये विधानसभा के पास से विधायक पुत्र को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक विधायक पुत्र ने भी शराब पी रखी थी.

शराब के नशे में छात्रों के बीच हुई मारपीट

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि एमिटी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मेन गेट के बाहर शराब पी रहे थे. इसी दौरान छात्रों के दूसरे गुट से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई. बताया जा रहा है कि इस दौरान सौरव पासवान के साथ भी मारपीट की गई.

जानकारी देते सिटी एसपी (ETV Bharat)

विधायक ने पुलिस को दी अपहरण की सूचना

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने फोन कर अपने पुत्र के अपहरण की सूचना दी थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई.

सिटी एसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रों के दूसरे गुट के युवक सौरव पासवान को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए थे. बाद में उन्हें नई विधानसभा के पास रास्ते में उतार दिया गया। पुलिस ने सौरव पासवान को रिकवर कर थाने पहुंचाया.