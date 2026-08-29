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स्वास्थ्य केंद्र के ऑपरेशन थिएटर में सांप, मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों में मची अफरा-तफरी

धनबादः तोपचांची से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. साहूबहियार स्वास्थ्य केंद्र के ऑपरेशन थिएटर (OT) में अचानक सांप घुस गया. ओटी में सांप को देखते ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

तस्वीरें तोपचांची के साहूबहियार स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां मरीजों के इलाज के लिए बने ऑपरेशन थिएटर में सांप के घुसने से हड़कंप मच गया. ओटी में अचानक सांप को देखकर वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी सकते में आ गए. सांप इधर-उधर निकलने की कोशिश कर रहा था और बाद में जाकर ओटी में लगी ट्यूबलाइट के फ्रेम में फंस गया.

जानकारी देते स्नेक कैचर प्रकाश यादव (Etv Bharat)

सांप से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा

अस्पताल के ओटी में सांप होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्यकर्मियों ने सावधानी बरती और स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यूअर प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने काफी सावधानी के साथ ट्यूबलाइट के फ्रेम में फंसे सांप को बाहर निकाला. रेस्क्यू के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके परिजन भी सहमे नजर आए. राहत की बात यह रही कि ओटी में सांप घुसने के बावजूद किसी मरीज, डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. रेस्क्यू के बाद सांप की पहचान धामिन सांप के रूप में हुई.