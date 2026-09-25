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रोहिणी सेक्टर 3 में पार्टी में जश्न में गोली चलने से मचा हड़कंप, मौके से आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 से जन्मदिन की पार्टी के दौरान फायरिंग ( ETV Bharat )