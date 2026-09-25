रोहिणी सेक्टर 3 में पार्टी में जश्न में गोली चलने से मचा हड़कंप, मौके से आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 से जन्मदिन की पार्टी के दौरान फायरिंग,सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस,आरोपी को किया गिरफ्तार
Published : September 25, 2026 at 8:15 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:21 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 से जन्मदिन की पार्टी के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है. डी-ब्लॉक में जन्मदिन का जश्न चल रहा था, इसी दौरान एक युवक ने कथित तौर पर सीढ़ियों में गोली चला दी. गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
शाम करीब 7 बजकर 38 मिनट पर पुलिस को PCR कॉल के जरिए फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही साउथ रोहिणी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक, टीम ने मौके से एक युवक को सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया.पुलिस ने आरोपी की पहचान करण भसीन के रूप में की है. पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सीढ़ियों में रखे डस्टबिन से .32 बोर की देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा घटनास्थल से एक चला हुआ कारतूस भी मिला है.
STORY | One held for celebratory firing during birthday party in Delhi— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
Police arrested a man for allegedly firing shots from a country-made pistol during a birthday celebration at his friend's office in the Rohini area on Thursday. No one was injured in the incident, they said.… pic.twitter.com/1pl7rF1Y1W
_ शशांक जायसवाल,डीसीपी रोहिणी
फिलहाल पुलिस ने देसी पिस्टल और कारतूस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान आरोपी ने आखिर किस वजह से फायरिंग की और अवैध हथियार उसके पास कहां से आया. राहत की बात यह है कि फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन पार्टी के बीच हुई इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
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