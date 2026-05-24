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बलरामपुर में तेंदुए की दहशत, रतनपुर पुलिस चौकी के पास 1 घंटा बैठा रहा, वन विभाग ने लगाए कैमरे

पिछले 20 दिनों में तेंदुए ने कई जानवरों को अपना निवाला बनाया है. वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया.

बलरामपुर में तेंदुए की दहशत.
बलरामपुर में तेंदुए की दहशत. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 3:11 PM IST

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बलरामपुर :​ सोहेल्वा वन्य क्षेत्र के रतनपुर गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. रतनपुर पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित ईंट भट्ठे पर तेंदुए को देखा गया है. तेंदुआ करीब एक घंटे तक एक ही जगह पर शांति से बैठा रहा. इस दौरान स्थानीय लोगों ने तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाते हुए अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर कैद कर ली. ​भीड़ बढ़ने पर तेंदुआ झाड़ियों में छिपा गया. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वन्य जीव के रिहायशी इलाकों में दिखाई देने पर तत्काल सूचना दे.

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, रतनपुर गांव के पास ईंट भट्ठे के नजदीक तेंदुए के बैठने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उसे देखने के लिए आसपास के लोगों का भारी जमावड़ा लग गया. हालांकि, इतनी भीड़ होने के बावजूद तेंदुआ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ. बाद में जब लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और अंधेरा होने लगा, तब तेंदुआ धीरे से भट्ठे के पास लगी झाड़ियों में जाकर छिप गया. बताया जा रहा है को पिछले ​20 दिनों से इलाके में तेंदुए का आतंक है और कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है.

​ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा है कि पिछले करीब 20 दिनों से यह तेंदुआ ईंट भट्ठे और आसपास के इलाकों में लगातार भटक रहा है. इस दौरान वह कई भेड़, बकरी, कुत्ते और एक सियार को अपना निवाला (शिकार) बना चुका है. लगातार हो रहे हमलों के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं.

उप प्रभागीय वनाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए इलाके में कैमरे लगाए जा रहे हैं. ग्रामीणों से अपील है कि वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में दिखाई दिए जाने के बाद वन विभाग को तत्काल सूचना दें. उन्होंने ग्रामीणों को सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा है कि किसी भी वन्य जीव के दिखने पर उसके आस पास भीड़ न इक्कठा होने दे, क्योंकि भीड़ इकठ्ठा होने से जान का खतरा हो सकता है.

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