ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रुद्रपुर, कार मौके पर छोड़ भागे बदमाश, पुलिस खंगाल रही सीसीसटीवी फुटेज
उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में गुरुवार रात को ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 8:08 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में गुरुवार देर रात युवतियों से जुड़े विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब मौके पर पहुंचे युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोलियों की आवाज सुनकर कॉलोनी में भीड़ जुट गई, जिसके बाद आरोपी अपनी गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बुलेट बरामद की है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.
बताया जा रहा है कि गंगापुर दक्ष चौक के पास स्थित देव कॉलोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई थी. मामले की सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप थाने से पुलिस मौके पर ही पहुंची थी. पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि देव कॉलोनी में कुछ युवतियां किराये के मकान में रहती हैं. रात के समय एक युवक युवतियों से मिलने के लिए कॉलोनी में पहुंचा था. कॉलोनीवासियों ने युवक की मौजूदगी का विरोध किया.
युवकों की ओर से फायरिंग की गई: आरोप है कि इसके बाद युवक ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में कई युवक वहां पहुंच गए और विवाद की स्थिति पैदा हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार इसी दौरान युवकों की ओर से फायरिंग की गई. गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ बढ़ने पर आरोपी युवक मौके से भाग निकले और अपनी गाड़ी वहीं छोड़ गए.
फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया: ट्रांजिट कैंप के एसआई मुकेश मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का साक्ष्य संकलन किया. जांच के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल हुई गोली का एक बुलेट भी बरामद किया गया है.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस: एसआई मुकेश मिश्रा के अनुसार, मामले की जांच के लिए तत्काल टीम गठित कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना में शामिल युवकों की पहचान की जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फायरिंग किस युवक ने की और घटना में कुल कितने लोग शामिल थे.
पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लिया जाएगा. वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के दौरान कई युवक मौके पर मौजूद थे. स्थानीय लोगों की ओर से युवकों की संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारी दी गई है. हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी.
फायरिंग की घटना के बाद देव कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
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