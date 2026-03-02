राजधानी में हाथी का खौफ, रातू के चित्तरकोटा में दहशत, होली से पहले लोग सहमे
सोमवार सुबह रांची से सटे चित्तरकोटा पतरा गांव में एक जंगली हाथी के आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
Published : March 2, 2026 at 12:33 PM IST
राजेश कुमार सिंह
रांची: झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के चित्तरकोटा पतरा गांव में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी के पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. अचानक हाथी के गांव के पास दिखने से लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.
हाथी की मौजूदगी ने चिंता बढ़ाई
ग्रामीणों के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि यह वही हाथी हो सकता है, जिसे हाल के दिनों में राजधानी के हटिया इलाके में भी देखा गया था. हटिया में हाथी के घुस आने के बाद से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है, और अब रातू में हाथी की मौजूदगी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.
हाथी की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर
हाथी की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. एहतियातन ग्रामीणों से घरों के भीतर रहने, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने और हाथी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है. मौके की जानकारी रातू थाना पुलिस और वन विभाग को दे दी गई है. वन विभाग की टीम इलाके में रवाना हो चुकी है और हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
बता दें कि जंगली हाथियों का खौफ सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है. पिछले दिनों चाईबासा और बोकारो में भी हाथियों ने कई इलाकों में कोहराम मचाया था. कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा, तो कहीं ग्रामीणों को रातें जागकर बितानी पड़ीं.
सतर्क रहने की सलाह
होली जैसे बड़े त्योहार के माहौल के बीच हाथियों की बढ़ती गतिविधियों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. प्रशासन और वन विभाग के सामने चुनौती है कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ा जाए, ताकि जन-धन की हानि से बचा जा सके. फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
