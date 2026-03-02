ETV Bharat / state

राजधानी में हाथी का खौफ, रातू के चित्तरकोटा में दहशत, होली से पहले लोग सहमे

जंगली हाथी के इलाके में खौफ ( Etv Bharat )

राजेश कुमार सिंह

रांची: झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के चित्तरकोटा पतरा गांव में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी के पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. अचानक हाथी के गांव के पास दिखने से लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

जंगली हाथी के इलाके में घुसने से गांव में दहशत (Etv Bharat)

हाथी की मौजूदगी ने चिंता बढ़ाई

ग्रामीणों के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि यह वही हाथी हो सकता है, जिसे हाल के दिनों में राजधानी के हटिया इलाके में भी देखा गया था. हटिया में हाथी के घुस आने के बाद से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है, और अब रातू में हाथी की मौजूदगी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

हाथी की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर

हाथी की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. एहतियातन ग्रामीणों से घरों के भीतर रहने, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने और हाथी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है. मौके की जानकारी रातू थाना पुलिस और वन विभाग को दे दी गई है. वन विभाग की टीम इलाके में रवाना हो चुकी है और हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.