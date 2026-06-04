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बनारस में दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप, जमीन के सिलसिले में घर से निकले थे

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की गहन जांच की जा रही.

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चोलापुर में दोहरे शव मिलने से हड़कंप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 1:43 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र स्थित हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पीछे गुरुवार सुबह दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े इन शवों पर जब कॉलेज के स्टाफ की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही DCP, ACP चोलापुर थाने की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है. इधर दो शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, मामला बनियापुर इलाके का है, जहां गुरुवार की सुबह दो लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े मिले. खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. वहीं, सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से जहरीला पदार्थ मिलने की भी बात सामने आई है, जिससे मामले को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान नई बस्ती हुकुलगंज निवासी अभिजीत गांगुली और कोहासी चोलापुर निवासी निहाल सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों युवक जमीन के कारोबार से जुड़े थे और किसी रिश्तेदार की जमीन देखने गए थे, लेकिन उनसे साथ क्या हुआ, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है.

खबर मिलते ही मौके पर डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना, एसओ चोलापुर और एसओजी टीम पहुंची है. फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार का कहना है कि शव पुराने प्रतीत हो रहे हैं और उनसे दुर्गंध आ रही थी. फिलहाल उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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