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कानपुर देहात: भारी बारिश से अचानक धंसी जमीन, दो रहस्यमयी सुरंग मिलने से गांव में हड़कंप

दो रहस्यमयी सुरंग मिलने से गांव में हड़कंप ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: गजनेर थाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक सड़क धंस गई, जिससे वहां करीब 10-12 फीट गहरा गड्ढा हो गया. चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस गड्ढे के भीतर दो रहस्यमयी सुरंगे दिखाई दीं. सुरंगों के मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और उन्हें देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. दो रहस्यमयी सुरंग मिलने से गांव में हड़कंप (Video Credit; ETV Bharat) सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर पुरातत्व विभाग को सूचित किया. फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम के पहुंचने और उसकी जांच के बाद ही मामला साफ हो जाएगा. जानकारी के अनुसार, मामला गजनेर थाना क्षेत्र के तिलौची गांव का है, जहां गांव की रहने वाली सुनैना ने बताया कि 18 अगस्त को उनके घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर पहले एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया था. शुरूआत में उन्हें लगा कि शायद किसी जानवर ने गड्ढा खोदा होगा और उसे नजर अंदाज कर दिया. वहीं, जब बारिश हुई तो गड्ढा और गहरा और बड़ा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.