कानपुर देहात: भारी बारिश से अचानक धंसी जमीन, दो रहस्यमयी सुरंग मिलने से गांव में हड़कंप
गांव के बुजुर्गों का दावा है कि जिस स्थान पर यह गड्ढा हुआ है. वहां पहले एक प्राचीन किला हुआ करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 4:00 PM IST
कानपुर देहात: गजनेर थाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक सड़क धंस गई, जिससे वहां करीब 10-12 फीट गहरा गड्ढा हो गया. चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस गड्ढे के भीतर दो रहस्यमयी सुरंगे दिखाई दीं. सुरंगों के मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और उन्हें देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर पुरातत्व विभाग को सूचित किया. फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम के पहुंचने और उसकी जांच के बाद ही मामला साफ हो जाएगा.
जानकारी के अनुसार, मामला गजनेर थाना क्षेत्र के तिलौची गांव का है, जहां गांव की रहने वाली सुनैना ने बताया कि 18 अगस्त को उनके घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर पहले एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया था. शुरूआत में उन्हें लगा कि शायद किसी जानवर ने गड्ढा खोदा होगा और उसे नजर अंदाज कर दिया. वहीं, जब बारिश हुई तो गड्ढा और गहरा और बड़ा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.
गांव की मुखिया अर्चना गौतम के पति राहुल ने रस्सी में टॉर्च और मोबाइल बांधकर गड्ढे के अंदर लटकाया और वीडियो बनाई. इस वीडियो में पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जाती हुई सुरंगनुमा संरचना दिखाई दी. सुरंग मिलने की खबर मिलते ही धीरे-धीरे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
गांव के बुजुर्गों के अनुसार, जिस स्थान पर यह गड्ढा हुआ है. वहां पहले एक प्राचीन किला हुआ करता था. इतिहास के जानकारों का मानना है कि लगभग 400 साल पहले इस क्षेत्र में मेवाली लोग मजबूत इमारतें बनाकर रहते थे.
राजस्व लेखपाल गिरजेश परिहार और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थित का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर पुलिस ने गड्ढे पर ड्रम और बल्लियां रखकर उसे बंद करा दिया है. थाना प्रभारी सनत कुमार ने बताया कि मामले को लेकर इससे संबंधित विभाग को जानकारी दे दी गई है. टीम के आने के बाद जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, तभी सही पुष्टि हो सकेगी कि यह सुरंगनुमा दिखने वाली चीज क्या है यह वास्तविक में सुरंग है या नहीं.
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