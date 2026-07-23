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रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में लोनर हाथी की दहशत, हाथी दल भी गांव में के पास कर रहा विचरण

रामानुजगंज : रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों के खतरे से ग्रामीणों को बचाव के लिए वन विभाग लगातार मुनादी के जरिए ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है. वन विभाग की टीम गश्त और निगरानी कर रही है.





एक लोनर सहित छह हाथी कर रहे विचरण

रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में कनकपुर रामपुर के जंगल में पांच हाथी विचरण कर रहे हैं. वहीं आरागाही नवापारा एरिया के जंगल में एक लोनर हाथी विचरण कर रहा है. जंगल में ही इन दिनों इन हाथियों को पर्याप्त भोजन पानी उपलब्ध हो रहा है. लेकिन कभी-कभी हाथियों का दल गांव की बस्ती में भी पहुंच जाते हैं. उत्पात मचाते हैं, साथ ही घरों को तोड़फोड़ करते हैं.फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं.



हमारे रेंज अंतर्गत छह हाथी विचरण कर रहे हैं. जिसमें तीन मादा एक नर एक शावक और एक लोनर हाथी है. जो आरागाही के जंगल की तरफ विचरण कर रहा है. इन्होंने अभी तक दो घरों और एक राइस मिल को क्षति पहुंचाया है- दिलरुबा बानो,रेंजर