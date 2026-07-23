रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में लोनर हाथी की दहशत, हाथी दल भी गांव में के पास कर रहा विचरण
रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में हाथियों का दल विचरण कर रहा है. जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 6:50 PM IST
रामानुजगंज : रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों के खतरे से ग्रामीणों को बचाव के लिए वन विभाग लगातार मुनादी के जरिए ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है. वन विभाग की टीम गश्त और निगरानी कर रही है.
एक लोनर सहित छह हाथी कर रहे विचरण
रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में कनकपुर रामपुर के जंगल में पांच हाथी विचरण कर रहे हैं. वहीं आरागाही नवापारा एरिया के जंगल में एक लोनर हाथी विचरण कर रहा है. जंगल में ही इन दिनों इन हाथियों को पर्याप्त भोजन पानी उपलब्ध हो रहा है. लेकिन कभी-कभी हाथियों का दल गांव की बस्ती में भी पहुंच जाते हैं. उत्पात मचाते हैं, साथ ही घरों को तोड़फोड़ करते हैं.फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
हमारे रेंज अंतर्गत छह हाथी विचरण कर रहे हैं. जिसमें तीन मादा एक नर एक शावक और एक लोनर हाथी है. जो आरागाही के जंगल की तरफ विचरण कर रहा है. इन्होंने अभी तक दो घरों और एक राइस मिल को क्षति पहुंचाया है- दिलरुबा बानो,रेंजर
ग्रामीणों को दी जा रही है समझाइश
रेंजर दिलरुबा बानो ने बताया कि वन विभाग के गांव वालों को हाथियों से दूरी बनाए रखने के लिए समझाइश दी रही है. हाथी विचरण प्रभावित कनकपुर और आरागाही में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है.
साल भर रहती है हाथियों की आवाजाही
रामानुजगंज वन परिक्षेत्र हाथी प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्र है. यहां पूरे साल भर झारखंड से कन्हर नदी के रास्ते हाथियों के दल का आवागमन बना हुआ रहता है. इंसानों वन्य जीवों के बीच संघर्ष भी सामने आते हैं. इससे बचाव के लिए वन विभाग भी लगातार ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाइश देकर जागरुक भी करता रहता है.
जरुरतमंदों के द्वार तक पहुंची संवेदना, जनजातीय समुदाय समेत दिव्यांगों को मिली आर्थिक मदद
संविधान को खतरे में डालने का काम कांग्रेस ने किया, छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों ने की घुसपैठ: बीजेपी
नीट पेपर लीक 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी