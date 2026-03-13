ETV Bharat / state

रेवाड़ी में गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद, ऑनलाइन बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, एक हफ्ते तक लटक रही डिलीवरी

रेवाड़ी: जिले में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और संभावित युद्ध की खबरों के बीच लोगों में गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी आशंका के चलते लोग पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाने और स्टॉक करने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं. पिछले तीन दिनों से शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं.

गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें: रेवाड़ी शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जा रही है. घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. पहले जहां सिलेंडर की डिलीवरी एक से दो दिन में हो जाती थी, वहीं अब उपभोक्ताओं को एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए लोग पहले से ही अतिरिक्त सिलेंडर भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है.

ऑनलाइन बुकिंग ठप (ETV Bharat)

ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी की समस्या: जहां एक ओर उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में भी परेशानी आ रही है. कई लोगों के मोबाइल फोन पर ओटीपी नहीं पहुंच रहा है, जबकि कुछ मामलों में मोबाइल नंबर अमान्य बताया जा रहा है. इसके कारण लोगों को मजबूरन गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराना पड़ रहा है. वहीं, गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि हाल ही में डीएसी कोड प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आता है और उसे दर्ज करने के बाद डीएसी कोड मिलता है. इसी कोड के आधार पर सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है.

जिले में लाखों उपभोक्ता: बात अगर उपभोक्ताओं की संख्या की करें तो रेवाड़ी जिले में कुल 22 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिन पर करीब ढाई लाख उपभोक्ता निर्भर हैं. इनमें इंडियन ऑयल की 13 एजेंसियों पर लगभग 1.75 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जबकि भारत गैस की 9 एजेंसियों पर करीब 75 हजार उपभोक्ता हैं. भारत गैस एजेंसियों पर फिलहाल स्थिति कुछ हद तक सामान्य है, जबकि इंडियन गैस एजेंसियों पर पिछले एक सप्ताह से सिलेंडर लेने को लेकर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है.