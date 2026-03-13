ETV Bharat / state

रेवाड़ी में गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद, ऑनलाइन बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, एक हफ्ते तक लटक रही डिलीवरी

रेवाड़ी में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है. एजेंसियों पर लंबी कतारें हैं. साथ ही ऑनलाइन बुकिंग में भी समस्या आ रही है.

Panic Buying of LPG Cylinders in Rewari
रेवाड़ी में गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और संभावित युद्ध की खबरों के बीच लोगों में गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी आशंका के चलते लोग पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाने और स्टॉक करने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं. पिछले तीन दिनों से शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं.

गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें: रेवाड़ी शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जा रही है. घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. पहले जहां सिलेंडर की डिलीवरी एक से दो दिन में हो जाती थी, वहीं अब उपभोक्ताओं को एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए लोग पहले से ही अतिरिक्त सिलेंडर भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है.

ऑनलाइन बुकिंग ठप (ETV Bharat)

ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी की समस्या: जहां एक ओर उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में भी परेशानी आ रही है. कई लोगों के मोबाइल फोन पर ओटीपी नहीं पहुंच रहा है, जबकि कुछ मामलों में मोबाइल नंबर अमान्य बताया जा रहा है. इसके कारण लोगों को मजबूरन गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराना पड़ रहा है. वहीं, गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि हाल ही में डीएसी कोड प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आता है और उसे दर्ज करने के बाद डीएसी कोड मिलता है. इसी कोड के आधार पर सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है.

जिले में लाखों उपभोक्ता: बात अगर उपभोक्ताओं की संख्या की करें तो रेवाड़ी जिले में कुल 22 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिन पर करीब ढाई लाख उपभोक्ता निर्भर हैं. इनमें इंडियन ऑयल की 13 एजेंसियों पर लगभग 1.75 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जबकि भारत गैस की 9 एजेंसियों पर करीब 75 हजार उपभोक्ता हैं. भारत गैस एजेंसियों पर फिलहाल स्थिति कुछ हद तक सामान्य है, जबकि इंडियन गैस एजेंसियों पर पिछले एक सप्ताह से सिलेंडर लेने को लेकर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है.

कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर असर: हालांकि घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता सीमित होने लगी है. अगर आने वाले दिनों में सप्लाई प्रभावित हुई तो रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों के संचालन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं. शहर के कई प्रतिष्ठानों में फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कारोबारियों में भी चिंता बढ़ने लगी है.

कालाबाजारी के आरोप: उपभोक्ताओं ने कुछ स्थानों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर, जिसकी कीमत 932 रुपये है, उसे 200 से 300 रुपये ज्यादा में बेचा जा रहा है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर, जिसकी कीमत करीब 1935 रुपये है, वह 2500 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं. करनावास गांव के एक उपभोक्ता ने बताया कि उन्होंने सात दिन पहले सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें एजेंसी पर आना पड़ा.

प्रशासन ने बताया स्थिति सामान्य: जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नितिश कुमार सिंगला का कहना है कि, "जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति फिलहाल सामान्य है. अंतरराष्ट्रीय हालात का सप्लाई पर अभी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. विभाग की ओर से गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित जांच की जा रही है और वितरण व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने फिलहाल घरेलू या कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है."

ये भी पढ़ें: सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन स्टोव-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड, दौड़े-दौड़े खरीदने पहुंच रहे लोग

ये भी पढ़ें: सोनीपत में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार

TAGGED:

LPG CYLINDER PANIC BUYING
GAS CYLINDER QUEUES REWARI
DOMESTIC GAS CYLINDER SUPPLY
LPG BLACK MARKETING REWARI
REWARI LPG SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.