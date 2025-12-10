गुरुग्राम के मशहूर स्कूल में बम होने की ख़बर से फैली अफरा-तफरी, ई-मेल के जरिए मिली थी धमकी
हरियाणा के गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल में बम होने की ख़बर के बाद अफरा-तफरी मच गई. स्कूल को खाली करवा लिया गया.
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज़-3 इलाके में स्थित श्रीराम स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली. सुबह के समय मिले इस मेल में स्कूल परिसर में बम होने का दावा किया गया था. धमकी भरा संदेश मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और प्रोटोकॉल के तहत भवन को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
खाली करवाया गया स्कूल : सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं. स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को तेजी से सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से उन्हें बचाया जा सके. बच्चों के अभिभावकों को भी पूरी स्थिति की जानकारी दी गई, जिसके चलते स्कूल के बाहर कुछ समय तक भीड़ की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस टीमों ने हालात को नियंत्रित रखा.
बम स्क्वॉड भी पहुंचा मौके पर : बम स्क्वाड ने पूरी बिल्डिंग के कई हिस्सों जैसे कक्षाओं, खेल मैदान, बस पार्किंग और प्रशासनिक क्षेत्र की सावधानीपूर्वक तलाशी ली. इसी दौरान साइबर सेल की टीम धमकी वाले ईमेल के स्रोत और IP एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी रही.
बम होने की ख़बर गलत निकली : कई घंटों की अफरा-तफरी और जांच के बाद पुलिस ने बताया कि स्कूल में बम होने की जानकारी वाला ईमेल हॉक्स (फर्जी) था. जांच के दौरान स्कूल परिसर में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि फर्जी ईमेल भेजने के पीछे मकसद क्या था और इसे किन लोगों ने भेजा था. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हर कदम अत्यंत गंभीरता से उठाया जा रहा है.
