ETV Bharat / state

गुरुग्राम के मशहूर स्कूल में बम होने की ख़बर से फैली अफरा-तफरी, ई-मेल के जरिए मिली थी धमकी

हरियाणा के गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल में बम होने की ख़बर के बाद अफरा-तफरी मच गई. स्कूल को खाली करवा लिया गया.

Panic at Shri Ram School in DLF Phase 3 of Gurugram After a Bomb Scare was Reported
गुरुग्राम के मशहूर स्कूल में बम होने की ख़बर से फैली अफरा-तफरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज़-3 इलाके में स्थित श्रीराम स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली. सुबह के समय मिले इस मेल में स्कूल परिसर में बम होने का दावा किया गया था. धमकी भरा संदेश मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और प्रोटोकॉल के तहत भवन को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

खाली करवाया गया स्कूल : सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं. स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को तेजी से सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से उन्हें बचाया जा सके. बच्चों के अभिभावकों को भी पूरी स्थिति की जानकारी दी गई, जिसके चलते स्कूल के बाहर कुछ समय तक भीड़ की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस टीमों ने हालात को नियंत्रित रखा.

गुरुग्राम के मशहूर स्कूल में बम होने की ख़बर से फैली अफरा-तफरी (Etv Bharat)

बम स्क्वॉड भी पहुंचा मौके पर : बम स्क्वाड ने पूरी बिल्डिंग के कई हिस्सों जैसे कक्षाओं, खेल मैदान, बस पार्किंग और प्रशासनिक क्षेत्र की सावधानीपूर्वक तलाशी ली. इसी दौरान साइबर सेल की टीम धमकी वाले ईमेल के स्रोत और IP एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी रही.

बम होने की ख़बर गलत निकली : कई घंटों की अफरा-तफरी और जांच के बाद पुलिस ने बताया कि स्कूल में बम होने की जानकारी वाला ईमेल हॉक्स (फर्जी) था. जांच के दौरान स्कूल परिसर में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि फर्जी ईमेल भेजने के पीछे मकसद क्या था और इसे किन लोगों ने भेजा था. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हर कदम अत्यंत गंभीरता से उठाया जा रहा है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर, मासूम बच्चे समेत महिला की मौत, डीजल के चलते विकराल हुई आग

ये भी पढ़ें - Explainer: फरीदाबाद के AC ब्लास्ट में खाक हुआ परिवार, आखिर AC कैसे बन जाता है बम, A टू Z सवालों के जानिए जवाब

ये भी पढ़ें - भूकंप के "टाइम बम" पर बैठा हरियाणा, लाखों ज़िंदगियों पर मंडरा रहा खतरा

TAGGED:

GURUGRAM SCHOOL BOMB PANIC
SHRI RAM SCHOOL GURUGRAM
गुरुग्राम के स्कूल में बम
श्रीराम स्कूल गुरुग्राम
GURUGRAM SCHOOL BOMB PANIC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.