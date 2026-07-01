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पलामू के सिक्का गांव में कौन सी बीमारी से हुई है पांच लोगों की मौत! नहीं लिखा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दहशत में ग्रामीण

पलामू का सिक्का गांव. ( फोटो-ईटीवी भारत )