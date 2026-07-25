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श्रावस्ती:भुसैले में तेंदुए को देख ग्रामीणों में फैली दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू

श्रावस्ती : भुसैले में तेंदुए को देख ग्रामीणों में फैली दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू ( Photo Credit; ETV Bharat )