श्रावस्ती:भुसैले में तेंदुए को देख ग्रामीणों में फैली दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू
"यदि कहीं भी वन्यजीव दिखाई दे तो स्वयं पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST
श्रावस्ती: जनपद के सिरसिया ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भरथा कला के मजरा गुरवा गांव में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने अपने घर के पास बने भुसैले (भूसा घर) में एक तेंदुए को छिपा देखा. तेंदुए पर नजर पड़ते ही महिला बुरी तरह घबरा गई और शोर मचाती हुई बाहर भागी. देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.
खबर मिलते ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिवाजी ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद ककरदरी वन रेंज के रेंजर मोहित श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वन विभाग ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया. वहीं, राजपुर मोड़ पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए लोगों को तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी.
कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया. उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इधर तेंदुए के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. रेंजर मोहित श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, बच्चों पर विशेष निगरानी रखें और यदि कहीं भी वन्यजीव दिखाई दे तो स्वयं पकड़ने या उसके पास जाने का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास पहले भी वन्यजीवों की गतिविधियां देखी जाती रही हैं. ऐसे में उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की मांग की है.
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