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बहराइच में फिर दिखा तेंदुआ, कुत्ते पर करने वाला था हमला, ग्रामीणों ने ऐसे भगाया

बहराइच: जनपद में इन दिनों तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल देखा है, शुक्रवार को जंगल से सटे गांव के एक घर में तेंदुए को घूमते हुए ग्रामीणों में देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी, इसके बाद से वन विभाग द्वारा इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, जिले के कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के लोहरा ग्राम में एक बार फिर से तेंदुए ने चहल कदमी कर ग्रामीणों में दहशत फैला दी है, कल देर रात घर में घुसे तेंदुए ने आंगन में बंधे कुत्तों को निशाना बनाने ही वाला था कि कुत्ते भौंकने लगे.

कुत्तों की आवाज सुन घर के लोग निकल आए और हांका लगाना शुरू किया, जिससे तेंदुआ मौके से भाग निकला, मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में कांबिंग बढ़ा दी है. टीम द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

इस मामले में ग्रामीण गुरप्रीत ने बताया कि देर रात घर में बंधे कुत्ते भौंक रहे थे, जब वह देखने के लिए निकला तो तेंदुआ सामने खड़ा था, जिसपर घर के सभी लोगों ने छत पर जाकर शोर मचाना शुरू किया, इसके बाद भी तेंदुआ नहीं भागा, फि ग्रामीणों ने लाठी डंडा व टॉर्च लेकर चारों तरफ से हांका लगाना शुरू किया तो तेंदुआ पास के खेत में भाग गया.