लोहरदगा में कुजरा गांव के पास जंगली जीव दिखने से ग्रामीणों में दहशत, चीता के होने की आशंका
लोहरदगा में कुजरा गांव के पास जंगली जानवर दिखने से ग्रामीणों में दहशत है.
Published : September 28, 2026 at 10:48 PM IST
लोहरदगा: जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित कुजरा गांव में एक जंगली जीव दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने मौके की जांच शुरू कर दी है. इस मामले की पुष्टि प्रभारी फॉरेस्टर विक्की कुमार मेहता ने की है.
ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना
कुजरा गांव के स्थानीय निवासी इरशाद अंसारी के घर के पास कुछ लोगों ने एक जंगली जीव को देखा. लोगों ने उसकी तस्वीर लेने का प्रयास किया लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद वह अंधेरे में गायब हो गया. फिर भी एक ग्रामीण ने उसकी फोटो ले ली. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी.
प्रभारी फॉरेस्टर विक्की कुमार मेहता ने जंगली जीव देखे जाने की सूचना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की ओर से उपलब्ध कराई गई तस्वीर के आधार पर प्रथम दृष्टया यह चीता प्रतीत हो रहा है. आशंका है कि जंगली जीव बगडू-पेशरार क्षेत्र के जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंचा और बाद में वापस जंगल की ओर चला गया.
वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. लोहरदगा और लातेहार के वन क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जहां विभिन्न वन्यजीवों की मौजूदगी रहती है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और जंगली जीव दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसे परेशान करने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें.
वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कुजरा गांव के पास दिखाई दिया वन्यजीव वास्तव में चीता था या कोई अन्य जानवर. फिलहाल अधिकारियों ने ग्रामीणों से अफवाहों से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है.
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