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लोहरदगा में कुजरा गांव के पास जंगली जीव दिखने से ग्रामीणों में दहशत, चीता के होने की आशंका

गांव में घुसा जंगली जानवर (लोहरदगा) ( ETV Bharat )

लोहरदगा: जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित कुजरा गांव में एक जंगली जीव दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने मौके की जांच शुरू कर दी है. इस मामले की पुष्टि प्रभारी फॉरेस्टर विक्की कुमार मेहता ने की है.