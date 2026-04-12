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गोरखपुर: आंगन में घूमता दिखा 'तेंदुआ', ग्रामीणों की उड़ी नींद, वन विभाग ने पहले नकारा फिर बढ़ाई गश्त

विभाग ने कई स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी जंगली जानवर की वास्तविक मौजूदगी का पता लगाया जा सके.

सौ. सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर (सौ. सोशल मीडिया)
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Published : April 12, 2026 at 9:36 AM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर जिले के खजनी थाना के भीटी खोरिया गांव में बीते दो दिनों से तेंदुए के घूमने की अफवाह ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. अंधेरा होते ही गांव के लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. हालांकि इस दौरान जो एक फोटो वायरल हुई है उसके आधार पर वन विभाग उसे तेंदुआ मानने से इंकार किया है. फिर भी शनिवार रात से गांव में वनकर्मियों की गस्त बढ़ा दी गई है. पद चिन्ह के हिसाब से निगरानी की जा रही है. सहजनवा रेंज के रेंजर अरविंद यादव और बांसगांव रेंज के रेंजर राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में वनकर्मियों की टीमें गांव और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं. विभाग ने कई स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी जंगली जानवर की वास्तविक मौजूदगी का पता लगाया जा सके.

बताया जा रहा है कि गांव में एक कुत्ते पर अज्ञात वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने की सूचना सामने पहले आई. उसके बाद गांव में तेंदुआ के आने की चर्चा तेजी से फैल गई. वहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी चंद्र शेखर पांडेय के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8:00 बजे एक जंगली जानवर उनके घर की बाउंड्रीवॉल को कूद कर घर में घुस आया. उसके मुंह में कुत्ता दबा हुआ था और वह आंगन में टहलने लगा. इसके बाद शोर शाराब हुआ तो वह बाउंड्रीवॉल कूदकर भाग गया. उन्होंने इसकी फोटो भी खींची और वन विभाग की टीम को दिया है. खेतों में भी उसके पद चिन्ह मिले हैं. वन क्षेत्रधिकारी अरविंद कुमार यादव का कहना है कि अब तक किसी व्यक्ति पर जानवर ने हमला नहीं किया है. फिलहाल गांव में पिंजरा लगाने की अभी जरूरत नहीं समझी गई है, लेकिन विभाग अपनी टीम के साथ निगरानी कर रहा है.

इधर गांव में वन विभाग के गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, जो दिन-रात निगरानी कर रहे हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें और बिना पुष्टि के अफवाह न फैलाएं.अफवाहों के बीच प्रशासन और वन विभाग की सक्रियता से स्थिति पर काबू बनाए रखने की कोशिश जारी है, लेकिन गांव में भय का माहौल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

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