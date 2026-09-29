ETV Bharat / state

बिहार में पैंगोलिन के शल्क की तस्करी, तीन को दबोचा गया, जानें क्या होता है इसका इस्तेमाल

पैंगोलिन के शल्क की तस्करी ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कैमूर पहाड़ी के जंगलों से प्रतिबंधित वन्यजीव पैंगोलिन के शल्क की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वन विभाग की टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पैंगोलिन के शल्क बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई रोहतास वन प्रमंडल और वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो (कोलकाता) की संयुक्त टीम ने की.

ट्रैप बिछाकर दबोचा गया दरअसल वन्यजीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम ने तस्करों को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया. इसी दौरान तस्करी के लिए पहुंचे तीन लोगों को दबोच लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील सिंह (निवासी गोसाईपुर, नोखा), संजय कुमार (निवासी रामपुर, बक्सर जिला) और विमल पासवान (निवासी बेलाव, कैमूर जिला) के रूप में हुई है. वन विभाग का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर वन्यजीव अंगों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क और उनके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी (ETV Bharat) ''पैंगोलिन के शल्क का कोई वैज्ञानिक उपयोग नहीं है. इसके बावजूद अंधविश्वास और कथित जादू-टोने से जुड़ी मान्यताओं के कारण इसकी मांग की जाती है. इसी वजह से कुछ लोग पैंगोलिन समेत अन्य वन्यजीवों के अंगों की अवैध खरीद-बिक्री और तस्करी में शामिल हो जाते हैं.''- स्टालिन फिडल कुमार, डीएफओ, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम 'पैंगोलिन के अंगों का व्यापार कानूनन प्रतिबंधित' वन विभाग का कहना है कि पैंगोलिन एक संरक्षित वन्यजीव है और उसके अंगों का व्यापार कानूनन प्रतिबंधित है. कैमूर पहाड़ी और आसपास के जंगलों में पैंगोलिन समेत कई वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग लगातार निगरानी और अभियान चला रहा है.