बिहार में पैंगोलिन के शल्क की तस्करी, तीन को दबोचा गया, जानें क्या होता है इसका इस्तेमाल
कैमूर पहाड़ी से पैंगोलिन के शल्क की तस्करी का खुलासा, तीन गिरफ्तार, वन्यजीव अंग बेचने वाला दुकानदार भी गिरफ्तार. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 29, 2026 at 8:47 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कैमूर पहाड़ी के जंगलों से प्रतिबंधित वन्यजीव पैंगोलिन के शल्क की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वन विभाग की टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पैंगोलिन के शल्क बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई रोहतास वन प्रमंडल और वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो (कोलकाता) की संयुक्त टीम ने की.
ट्रैप बिछाकर दबोचा गया
दरअसल वन्यजीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम ने तस्करों को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया. इसी दौरान तस्करी के लिए पहुंचे तीन लोगों को दबोच लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील सिंह (निवासी गोसाईपुर, नोखा), संजय कुमार (निवासी रामपुर, बक्सर जिला) और विमल पासवान (निवासी बेलाव, कैमूर जिला) के रूप में हुई है. वन विभाग का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर वन्यजीव अंगों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क और उनके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
''पैंगोलिन के शल्क का कोई वैज्ञानिक उपयोग नहीं है. इसके बावजूद अंधविश्वास और कथित जादू-टोने से जुड़ी मान्यताओं के कारण इसकी मांग की जाती है. इसी वजह से कुछ लोग पैंगोलिन समेत अन्य वन्यजीवों के अंगों की अवैध खरीद-बिक्री और तस्करी में शामिल हो जाते हैं.''- स्टालिन फिडल कुमार, डीएफओ, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम
'पैंगोलिन के अंगों का व्यापार कानूनन प्रतिबंधित'
वन विभाग का कहना है कि पैंगोलिन एक संरक्षित वन्यजीव है और उसके अंगों का व्यापार कानूनन प्रतिबंधित है. कैमूर पहाड़ी और आसपास के जंगलों में पैंगोलिन समेत कई वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग लगातार निगरानी और अभियान चला रहा है.
इसी अभियान के तहत वन विभाग की दूसरी कार्रवाई सासाराम के नगर थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला रोड में हुई. यहां जड़ी-बूटी के नाम पर वन्यजीवों से जुड़ी प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री करने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है. वन विभाग की टीम ने दुकान पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में वन्यजीवों से संबंधित वस्तुएं बरामद कीं.
क्या-क्या बरामद हुए?
डीएफओ स्टालिन फिडल कुमार के अनुसार, दुकान से मॉनिटर लिजार्ड यानी बड़ी छिपकली के हाथा-जोड़ी के 15 पीस, पांच पंजे तथा बिल्ली से संबंधित पांच खेड़ी बरामद की गई हैं. वन विभाग ने स्पष्ट किया कि जड़ी-बूटी या पारंपरिक उपचार के नाम पर वन्यजीवों के अंगों की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं है. संरक्षित वन्यजीवों के अंग या उनसे बनी वस्तुओं को रखना, बेचना अथवा खरीदना भी वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अपराध है.
रोहतास वन प्रमंडल की इन कार्रवाइयों से साफ है कि कैमूर पहाड़ी और जिले के अन्य इलाकों में वन्यजीवों के अवैध कारोबार पर विभाग की नजर है. एक ओर जहां पैंगोलिन के शल्क की तस्करी करने वाले गिरोह को ट्रैप लगाकर पकड़ा गया, वहीं दूसरी ओर शहर में वन्यजीवों के अंगों की बिक्री करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई.
अवैध कारोबार में शामिल लोगों को दबोचने की कोशिश
वन विभाग अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और प्रतिबंधित वन्यजीवों के अंगों की तस्करी या बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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