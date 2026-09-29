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आधी रात आंगन में पहुंचा दुर्लभ प्रजाति का पैंगोलिन, देखने जुटी लोगों की भीड़

कोरबा में एक घर के आंगन में पैंगोलिन पहुंच गया. वन विभाग की टीम और नोवा नेचर ने रेस्क्यू किया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट

Rescue of pangolin in Katghora forest division area
कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में पैंगोलिन का रेस्क्यू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 10:37 PM IST

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कोरबा: कटघोरा वनमंडल क्षेत्र के ग्राम पाली पड़नियां में बीते रात कौतूहल भरा माहौल हो गया. यहां एक ग्रामीण के घर के आंगन में विचित्र दिखने वाला जीव घूमता दिखाई दिया. जीव की पीठ पर कवच जैसी संरचना देख परिवार के सदस्य हैरान होने के साथ भयभीत थे, इसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. बाद में इसकी सूचना वन विभाग और नोवा नेचर की टीम मौके पर पहुंची. इस विचित्र जीव की पहचान दुर्लभ पैंगोलिन(कहट) के तौर पर की गई. वन विभाग की निगरानी में पैंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया गया है.

रात साढ़े 12 बजे मिली सूचना

प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वमंगला मंदिर से कुछ दूरी पर ग्राम पाली पड़नियां में रामरतन सिंह कंवर परिवार के साथ रहते हैं. बीते रात करीब 12.30 बजे परिवार के सदस्य आंगन में निकले तो उनकी नजर वहां घूम रहे एक अनोखे जीव पर पड़ी. इसकी पीठ पर मजबूत कवच जैसी मोटी परत थी. जो घर के आंगन में विचरण करते हुए कुछ ढूंढ रहा था. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी तो कुछ ही देर में रामरतन के घर के बाहर भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने जीव को पकड़ने या नुकसान पहुंचाने के बजाय वन विभाग को इसकी सूचना दी.

कोरबा में पैंगोलिन का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

पैंगोलिन के रूप में हुई पहचान

डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर नोवा नेचर के सदस्य जितेंद्र सारथी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के बाद जीव की पहचान पैंगोलिन के रूप में की गई, टीम ने ग्रामीणों को बताया कि यह शर्मीले स्वभाव का वन्यजीव है. रेस्क्यू टीम ने सावधानी के साथ पैंगोलिन को कब्जे में लिया, आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

Pangolin rescue operation
पैंगोलिन का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)
Korba Forest Department and Nova Nature team
कोरबा वन विभाग और नोवा नेचर की टीम (ETV BHARAT)

सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त जीव है पैंगोलिन

पैंगोलिन (जिसे स्थानीय बोलियों में कहट, बज्रकीट या सल्कयुक्त चींटीखोर भी कहा जाता है) एक अनोखा और दुर्लभ स्तनधारी जीव है. यह अपने शरीर पर मौजूद कड़े, केराटिन से बने सुरक्षात्मक शल्कों के लिए जाना जाता है. इसके शरीर पर वही पदार्थ है,जिससे इंसानी नाखून और बाल बनते हैं. नुकीले छिलके या शल्क से खतरे में वह गोल घेरे में सिमट जाता है. एक अकेला पैंगोलिन एक साल में करोड़ों कीड़ों और दीमकों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखता है.भारतीय पैंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है.

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PANGOLIN

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