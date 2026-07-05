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पांगी घाटी से छीना साइंस-कॉमर्स पढ़ने का हक, लोगों में भारी रोष, आंदोलन की दी चेतावनी

चंबा: एक ओर जहां हिमाचल में प्रदेश सरकार सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती है. वहीं, दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति बहुल पांगी घाटी के एकमात्र पांगी कॉलेज में विद्यार्थियों से साइंस और कॉमर्स में पढ़ाई करने का हक छीन लिया गया है, क्योंकि सरकार ने इन दोनों विषयों को पांगी कॉलेज में बंद कर दिया है. वहीं, सरकार के इस फैसले से पांगी घाटी की जनता में खासा रोष है. जनता ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए बंद किए दोनों संकायों को जल्द बहाल न करने पर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है.

दोनों विषयों में ग्रेजुएट होने का हक छीना

पांगी घाटी के लोगों का कहना है कि साल में 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहने वाली पांगी घाटी से बाहर निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में अब पांगी कॉलेज में संचालित हो रहे साइंस और कॉमर्स विषयों को बंद करने का फरमान जारी कर पांगी घाटी के बच्चों से इन दोनों विषयों में ग्रेजुएट होने का अधिकार भी छीन लिया गया है. उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता है.

कॉलेज में पढ़ते हैं 160 स्टूडेंट्स

पांगी वासी नरेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, हरीश ठाकुर और सुरेंद्र ने बताया कि साल 2007 में शुरू हुए पांगी कॉलेज में वर्तमान में 160 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. जब साइंस और कॉमर्स विषय के टीचर्स थे तो औसतन दोनों विषयों में 25 से 30 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे, लेकिन दोनों विषयों के टीचर्स की पोस्ट 2023 के बाद से खाली होने के कारण स्टूडेंट्स की संख्या घटती गई. जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक थी, वो तो पांगी कॉलेज छोड़कर अन्य जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अन्य गरीब तबकों के स्टूडेंट्स साइंस और कॉमर्स विषयों को छोड़कर अन्य विषयों को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं.