ETV Bharat / state

पांगी घाटी से छीना साइंस-कॉमर्स पढ़ने का हक, लोगों में भारी रोष, आंदोलन की दी चेतावनी

सरकार के आदेश के बाद पांगी कॉलेज में साइंस और कॉमर्स दोनों संकायों को बंद कर दिया गया है.

Science and Commerce streams discontinued at Pangi College
पांगी सेवियर संस्था ने असिस्टेंट कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंबा: एक ओर जहां हिमाचल में प्रदेश सरकार सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती है. वहीं, दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति बहुल पांगी घाटी के एकमात्र पांगी कॉलेज में विद्यार्थियों से साइंस और कॉमर्स में पढ़ाई करने का हक छीन लिया गया है, क्योंकि सरकार ने इन दोनों विषयों को पांगी कॉलेज में बंद कर दिया है. वहीं, सरकार के इस फैसले से पांगी घाटी की जनता में खासा रोष है. जनता ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए बंद किए दोनों संकायों को जल्द बहाल न करने पर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है.

दोनों विषयों में ग्रेजुएट होने का हक छीना

पांगी घाटी के लोगों का कहना है कि साल में 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहने वाली पांगी घाटी से बाहर निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में अब पांगी कॉलेज में संचालित हो रहे साइंस और कॉमर्स विषयों को बंद करने का फरमान जारी कर पांगी घाटी के बच्चों से इन दोनों विषयों में ग्रेजुएट होने का अधिकार भी छीन लिया गया है. उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता है.

कॉलेज में पढ़ते हैं 160 स्टूडेंट्स

पांगी वासी नरेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, हरीश ठाकुर और सुरेंद्र ने बताया कि साल 2007 में शुरू हुए पांगी कॉलेज में वर्तमान में 160 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. जब साइंस और कॉमर्स विषय के टीचर्स थे तो औसतन दोनों विषयों में 25 से 30 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे, लेकिन दोनों विषयों के टीचर्स की पोस्ट 2023 के बाद से खाली होने के कारण स्टूडेंट्स की संख्या घटती गई. जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक थी, वो तो पांगी कॉलेज छोड़कर अन्य जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अन्य गरीब तबकों के स्टूडेंट्स साइंस और कॉमर्स विषयों को छोड़कर अन्य विषयों को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

उच्च शिक्षा हासिल करने का एकमात्र जरिया

नरेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, हरीश ठाकुर और सुरेंद्र ने बताया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पांगी में पढ़ाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पांगी का यही कॉलेज उच्च शिक्षा हासिल करने का एकमात्र जरिया है, क्योंकि बर्फबारी के चलते छह माह तक पांगी घाटी बंद रहती है. इस अवधि में पांगी घाटी से वाया मनाली और जेएंडके होकर ही चंबा आया जा सकता है. जिसके लिए 600 किलोमीटर तक का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है. इतना सफर करने की एवज में काफी पैसे खर्च होते हैं. जिसका वहन करना पांगी घाटी के गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं है.

प्रदेश सरकार को भेजा ज्ञापन

बहरहाल, पांगी घाटी के लोग बंद किए गए साइंस और कॉमर्स विषय को दोबारा से शुरू करने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं. पांगी घाटी से चंबा पहुंचे पांगी सेवियर संस्था के संस्थापक नीरज और अध्यक्ष तमन्ना ने एक ज्ञापन असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए सरकार को भेजा है. इस ज्ञापन के जरिए पांगी कॉलेज में बंद किए गए दोनों विषयों की बहाली की मांग उठाई गई है. साथ ही दोनों विषयों की बहाली नहीं होने पर जनता द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब स्क्रीन पर होगा सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, अधिकारियों को मिलेगा रियल टाइम फीडबैक

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कब और कैसे भरेगा कैबिनेट मंत्री का पद, सीएम सुक्खू ने कही ये बड़ी बात

TAGGED:

PANGI VALLEY
SCIENCE COMMERCE STREAM DISCONTINUE
PANGI COLLEGE
पांगी कॉलेज
HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.