पांगी के ऑर्गेनिक सेब की अब देशभर में महक, पहली बार बाहरी राज्यों में पहुंचेगी 5 हजार पेटियों की खेप
पांगी घाटी में सेब उत्पादन के दौरान बागवान जैविक पद्धति अपनाने पर जोर दे रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 9:21 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के किसानों के लिए अब अपनी मेहनत और जैविक खेती की पहचान प्रदेश की सीमाओं से बाहर ले जाने का रास्ता खुलने जा रहा है. पहाड़ों में पूरी तरह ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार होने वाला पांगी का सेब पहली बार दूसरे राज्यों के बाजारों में दस्तक देगा. इसके लिए करीब 5 हजार पेटियों के ऑर्गेनिक सेब के कार्टन तैयार कर लिए गए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही इस खेप को बाहरी राज्यों के लिए रवाना करने को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके तहत शुरुआती चरण में एक हजार से लेकर 5 हजार पेटियों तक सेब भेजने की तैयारी है. इस पहल से पांगी के किसानों को स्थानीय बाजारों से आगे निकलकर देश के बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलने की उम्मीद है.
पांगी घाटी में सेब उत्पादन के दौरान रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बजाय पूरी तरह जैविक पद्धति अपनाने पर जोर दिया जा रहा है. सेब के पौधों और फसल की देखभाल के लिए बीजामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क और विभिन्न जड़ी-बूटियों से तैयार जैविक घोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इनका छिड़काव सेब के साथ-साथ अन्य फसलों पर भी किया जाता है. इस तरह खेती में रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
जैविक उत्पादों के लिए कंपनियों से संपर्क
पांगी घाटी में तैयार होने वाले ऑर्गेनिक उत्पादों को बड़े बाजार उपलब्ध करवाने के लिए देश की विभिन्न कंपनियों से संपर्क किया गया है. इन कंपनियों के माध्यम से पांगी सहित अन्य जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादित जैविक फसलों को प्रदेश से बाहर पहुंचाने की तैयारी है. इससे दुर्गम क्षेत्रों के किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए नए बाजार मिलने की संभावना है.
अब तक स्थानीय बाजारों तक सीमित रहने वाले उत्पादों को दूसरे राज्यों में पहुंचाने की इस पहल से किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, ऑर्गेनिक सेब के साथ राजमा और मटर की खरीद किस कीमत पर होगी, इसको लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में उत्पादों के दाम और खरीद से जुड़े आंकड़े सामने आने की उम्मीद है. इससे किसानों को मिलने वाले संभावित आर्थिक लाभ का आकलन किया जा सकेगा.
ऑर्गेनिक खेती को मिलेगी नई पहचान
पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार होने वाले उत्पादों को बाहरी राज्यों के बाजारों तक पहुंचाने की योजना किसानों के लिए बाजार विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. इससे स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने का अवसर मिलने के साथ क्षेत्र में अपनाई जा रही जैविक खेती को भी व्यापक स्तर पर पहचान मिल सकती है.
राजमा और मटर भी जाएंगे बाहरी राज्यों में
पांगी घाटी से केवल ऑर्गेनिक सेब ही नहीं, ऑर्गेनिक राजमा और मटर को भी बाहरी राज्यों के बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी है. इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है. इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य जनजातीय क्षेत्र बड़ा भंगाल से भी ऑर्गेनिक राजमा को दूसरे राज्यों में भेजने की योजना बनाई गई है. इस पहल के तहत जनजातीय क्षेत्रों के ऑर्गेनिक उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़कर किसानों को स्थानीय बाजारों से आगे बिक्री के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है.
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