पैरवी में प्रोफेशनल मॉडल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तय, मजबूत होगी दलील और बचेगा सरकारी खर्च
राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल तय किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 17, 2026 at 6:53 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय न्यायाधिकरणों में अपनी पैरवी को अधिक प्रभावी, संगठित और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. न्याय विभाग ने राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक अधिकृत पैनल गठित किया है. इस फैसले से न केवल अदालतों में सरकार की दलील मजबूत होगी, बल्कि अनियोजित तरीके से वकील नियुक्त करने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम किया जा सकेगा.
राज्य में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न केंद्रीय न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई मामलों में सरकार की पैरवी को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. अक्सर जरूरत के मुताबिक अलग-अलग वरिष्ठ वकीलों को हायर किया जाता था, जिससे एक ओर समन्वय की कमी रहती थी और दूसरी ओर फीस के रूप में भारी खर्च भी उठाना पड़ता था. इन परिस्थितियों को देखते हुए न्याय विभाग ने एक स्थायी और व्यवस्थित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है.
जारी आदेश के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय न्यायाधिकरणों में योजित याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नौ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया गया है. इस पैनल को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार सिरोही द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया गया है.
पैनल में जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है, उनमें तुषार मेहता, आत्माराम एनएस नाडकर्णी, सुकुमार पट्ट जोशी, निखिल गोयल, जयंत भूषण, निधेश गुप्ता, रवि शंकर जांघयाला, पीएम रवींद्रन और अरिजीत प्रसाद शामिल हैं. ये सभी अधिवक्ता भविष्य में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंचों पर पैरवी करते हुए नजर आएंगे.
अब तक की व्यवस्था में किसी भी महत्वपूर्ण मामले में आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त कर लिया जाता था. इससे कई बार चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनती थी और पारदर्शिता पर भी सवाल उठते थे. नई व्यवस्था के तहत यह स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब अधिकृत पैनल से ही अधिवक्ताओं का चयन किया जाएगा. इससे मनमर्जी की गुंजाइश कम होगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी.
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से अदालतों में पेश की जाने वाली दलीलों में निरंतरता और रणनीतिक स्पष्टता आएगी. जब एक तय पैनल के अधिवक्ता राज्य के मामलों को देखेंगे तो उन्हें राज्य की नीतियों, पूर्ववर्ती मामलों और कानूनी रुख की बेहतर समझ होगी. इससे केस की तैयारी अधिक सुसंगत और प्रभावी हो सकेगी.
आर्थिक दृष्टि से भी यह फैसला अहम माना जा रहा है. वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस अक्सर काफी अधिक होती है. पहले अलग-अलग मामलों में अलग-अलग वकीलों को नियुक्त करने से व्यय का आकलन कठिन हो जाता था. अब पैनल प्रणाली के तहत फीस की रूपरेखा अधिक स्पष्ट की जा सकेगी और आवश्यकता अनुसार फीस को तार्किक स्तर पर निर्धारित किया जा सकेगा, इससे सरकारी धन की बचत संभव है.
इसके आलावा बार-बार नए अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, केस की फाइलिंग और ब्रीफिंग की प्रक्रिया में लगने वाले समय और संसाधनों की भी बचत होगी. एक समन्वित टीम होने से केस प्रबंधन बेहतर होगा और विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद भी अधिक प्रभावी बन सकेगा.
न्याय विभाग का यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इससे जहां एक ओर सरकार की कानूनी पैरवी मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, जवाबदेही और खर्च नियंत्रण जैसे पहलुओं को भी बल मिलेगा. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पैनल व्यवस्था अदालतों में राज्य सरकार के पक्ष को कितना मजबूत बना पाती है और लंबित मामलों के निस्तारण की गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है.
पढ़ें-उत्तराखंड के कई न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सील किए परिसर, सुरक्षा बढ़ाई गई