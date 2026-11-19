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विदेशियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए दिल्ली में पैनल का गठन, निर्वासन प्रक्रिया को मिलेगी गति

पुलिस अधकारियों के साथ बैठक करतें एलजी ( फ़ाइल फ़ोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की समीक्षा करने और निर्वासन की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष समिति का गठन किया गया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मिली स्वीकृति और उसके बाद जारी अधिसूचना से राष्ट्रीय राजधानी में संबंधित दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है.