विदेशियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए दिल्ली में पैनल का गठन, निर्वासन प्रक्रिया को मिलेगी गति
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दिल्ली में इस समीक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया था.
Published : November 19, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की समीक्षा करने और निर्वासन की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष समिति का गठन किया गया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मिली स्वीकृति और उसके बाद जारी अधिसूचना से राष्ट्रीय राजधानी में संबंधित दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम विदेशी नागरिकों से संबंधित लंबित आपराधिक मामलों और उनके निर्वासन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्टता व गति देने के लिए उठाया गया है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत, यदि किसी मामले को वापस लेने की कोर्ट से अनुमति मिल जाती है और संबंधित विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट मौजूद है, तो अधिकारियों के लिए 15 दिनों के भीतर निर्वासन की कार्रवाई शुरू करना आवश्यक होगा.
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दिल्ली में इस समीक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित दिशानिर्देशों को जमीन पर लागू किया जा सके. समिति का मुख्य दायित्व विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा करना और निर्वासन से जुड़ी प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना है. कोर्ट द्वारा मामले को वापस लेने की अनुमति दिए जाने के बाद, यदि विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट है, तो संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी.
लंबित मामलों के प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं में तालमेल को लेकर प्रशासन की सक्रियता के बीच इस पैनल का गठन एक अहम प्रशासनिक कदम माना जा रहा है. स्पष्ट समय-सीमा तय होने से संबंधित विभागों के बीच समन्वय बेहतर होने और वैध दस्तावेजों वाले मामलों में निर्वासन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की उम्मीद है.
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