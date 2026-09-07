पांडु नदी का कानपुर में रौद्र रूप; सैकड़ों परिवारों पर बाढ़ का संकट, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन
कानपुर में तटीय बस्तियों में पांडु नदी के बाढ़ के क़हर पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में आयुष त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 2:24 PM IST
कानपुर: कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते गंगा के बाद अब पांडु नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. नदी के उफान से पांडु के तटीय इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है. जहाँ कभी बस्तियों में चहल-पहल हुआ करती थी, वहाँ अब सिर्फ पानी के कल-कल की आवाजें और दहशत का सन्नाटा तैर रहा है.
तटीय बस्तियों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस चुका है, जिसके कारण लगभग 1000 परिवार सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मज़बूर हैं.
NDRF ने 100 परिवारों को सुरक्षित निकाला
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है. NDRF ने अब तक नावों के ज़रिए करीब 100 परिवारों को सुरक्षित निकाल कर राहत शिविरों में पहुँचाया है, जबकि कई लोग खुद ही पलायन कर रहे हैं.
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज़ से पनकी क्षेत्र स्थित पनका गाँव को जोड़ने वाले मुख्य पुल को बंद कर दिया है. पुल पर नदी का पानी चढ़ जाने के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हुए दोनों तरफ बल्लियाँ बाँधकर आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
पांडु नदी के कहर से प्रभावित मुख्य इलाके गोपालपुरम, जरौली फेज 2, मेहरबान सिंह का पुरवा, मर्दनपुर, पिपौरी, बिहारीपुरवा, पनका गाँव हैं.
प्रशासनिक दावों और राहत शिविरों के बीच ग्राउंड ज़ीरो पर ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है.
जिनके सिर पर छत नहीं, वे भुखमरी के शिकार
पनकी क्षेत्र के प्रभावित निवासी छात्र रूपेश ने बताया कि जब से यह पानी भरा है, समस्याएँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. पानी सबके घरों के अंदर घुस चुका है.
मुख्य रास्ता बंद होने से आने-जाने में भारी दिक्कत हो रही है, जिससे रोज़गार पूरी तरह छिन गया है. घर का सारा सामान डूब चुका है, गृहस्थी तबाह हो गई है.
लोगों के पास खाने तक को राशन नहीं बचा है. जिनके पास पक्की छत है, वे तो किसी तरह ऊपर छत पर गुज़ारा कर रहे हैं. लेकिन जिनके पास छत भी नहीं है, वे सड़कों पर आ गए हैं और भुखमरी के कगार पर हैं. आदमी पेट के लिए मज़बूर हो गया है. प्रशासन को इस जलभराव का हमेशा के लिए स्थायी समाधान करना चाहिए.
पांडु नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी ने न केवल बेघर हुए लोगों के सामने रहने का संकट खड़ा किया है, बल्कि दैनिक मज़दूरों और गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी की गंभीर समस्या पैदा कर दी है.
लोगों ने की त्वरित राहत की मांग
स्थानीय लोगों की माँग है कि प्रशासन केवल अस्थायी राहत शिविर लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि पानी की निकासी और राशन-पानी की उचित व्यवस्था जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, ताकि खतरे को टाला जा सके.
एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि पांडु नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है 100 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.
राहत किट का वितरण किया जा रहा है. राहत शिवरों में रोजाना करीब 400 लोग भोजन कर रहे हैं. पनका पुल को सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाकर बन्द कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना घटित न हो.