पंडरी जिला अस्पताल बना देश का सबसे पहला और इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जिला अस्पताल बलौदाबाजार बना देश का दूसरा क्वालिटी सर्टिफाइड लैब

स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार हो रहे इजाफे पर सीएम साय ने संतोष जताया. सीएम ने कहा ये शासन के अथक प्रयासों का नतीजा है.

INTEGRATED PUBLIC HEALTH LAB
पंडरी और बलौदा बाजार जिला अस्पताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 6:59 PM IST

6 Min Read
रायपुर: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 2 जिला अस्पतालों में बड़ी बाजी मारी है. जिला अस्पताल पंडरी और जिला अस्पताल बलौदा बाजार को बड़े सम्मान से नवाजा गया है. दोनों जिला अस्पतालों के इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL) को भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम (NQAS) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिया है.

NQAS के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिला: जिन 2 अस्पतालों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसमें पंडरी रायपुर की IPHL देश की प्रथम, जबकि बलौदा बाजार की IPHL देश और राज्य की सेकेंड प्रमाणित लैब बनी है. यह सफलता छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं को और मजबूती आने वाले समय में देगी.

INTEGRATED PUBLIC HEALTH LAB
देश का सबसे पहला और इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (ETV Bharat)

इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL): स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में साय सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का यह परिणाम है. जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के बीच राज्य की कुल 832 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया. इनमें दंतेवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र चिंतागुफा जैसे दुर्गम इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल किए गए. आपको बता दें कि देश में पहली बार किसी राज्य में लैब्स की इतनी बड़ी और व्यवस्थित सीरीज का मूल्यांकन और उसका प्रमाणीकरण किया गया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: दोनों लैब्स का मूल्यांकन भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से एक्सपर्ट की टीम ने किया. पंडरी रायपुर की IPHL का मूल्यांकन 10 सितंबर 2025, जबकि बलौदाबाजार की IPHL का मूल्यांकन 11 सितंबर 2025 को हुआ. दोनों टीमों ने लैब के काम काज और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को परखा. जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता भी परखी गई. समय पर टेस्ट रिपोर्ट मिलती है या नहीं इसकी भी जांच की गई. जांच में सारे तथ्यों को मिलाने के बाद पंडरी रायपुर IPHL को 90% और बलौदा बाजार IPHL को 88% स्कोर मिला. यह स्कोर स्वास्थ्य गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों में उत्कृष्ट श्रेणी में काउंट होता है.

छत्तीसगढ़ में IPHL पूरे राज्य का बना मॉडल लैब: इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब शुरू किए जाने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हो. इससे न केवल जांच में तेजी आएगी बल्कि मरीजों को समय पर जांच रिपोर्ट भी मिल पाएगी. रिपोर्ट जल्दी मिलने से इलाज में देरी भी नहीं होती.

पंडरी रायपुर में हर दिन होती है 3 हजार जांचें: पंडरी जिला अस्पताल में प्रतिदिन 3,000 से अधिक जांचें की जाती हैं और 120 से अधिक प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं. यह लैब ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल पर कार्य करते हुए रायपुर जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त सैंपल की भी जांच करती है. आपातकालीन परिस्थितियों में यह लैब मेडिकल कॉलेज और अन्य जिलों से आए नमूनों की जांच भी करती रही है, जिससे इसकी क्षमता और उपयोगिता दोनों प्रमाणित होती है.

बलौदा बाजार जिला अस्पताल ने भी मारी बाजी: बलौदाबाजार की IPHL भी सेवा गुणवत्ता के मामले में तेजी से उभरती लैब सुविधा है. यहां प्रतिदिन 1,000 से 1,200 जांचें की जाती हैं और 100 से अधिक तरह की लैब टेस्टिंग होती है. लैब में अत्याधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित तकनीशियनों की मदद से समय पर जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है. लैब सुविधा से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को अब जांच के लिए शहर या निजी लैब्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में भी पंडरी रायपुर IPHL के मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा चुकी है. देश के 13 से अधिक राज्यों की टीमें लैब का निरीक्षण कर इसकी कार्यशैली को देख चुकी है. भारत सरकार द्वारा इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की जारी की गई विस्तृत गाइडलाइन के पहले पेज पर रायपुर IPHL की फोटो छपी है. इस मॉडल को PM–ABHIM के अंतर्गत पूरे देश में स्थापित किए जा रहे IPHL नेटवर्क के मार्गदर्शक स्वरूप में अपनाया गया.

NQAS के मानकों पर उतरा खरा: गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन की यह प्रक्रिया केवल प्रमाणीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य प्रणाली में स्थायी सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है. NQAS के मानकों में साफ-सफाई, सुरक्षा, रोगी संतुष्टि, रिकॉर्ड प्रबंधन, तकनीकी गुणवत्ता, उपकरण कैलिब्रेशन, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और स्टाफ क्षमता निर्माण जैसे बिंदुओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है. दोनों लैब्स ने इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की.

NQAS कार्यक्रम भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार को संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है. इस कार्यक्रम में निर्धारित चेकलिस्ट बेहद व्यापक है और प्रमाणन तभी मिलता है जब कोई संस्थान सभी मानकों पर सतत् उत्कृष्टता प्रदर्शित करे. छत्तीसगढ़ की दोनों IPHL लैब्स ने जिस दक्षता और अनुशासन के साथ सभी मापदंडों को पूरा किया है, वह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है: डॉ. प्रियंका शुक्ला, आयुक्त सह संचालक

सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ने दी बधाई: मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दोनों जिला अस्पतालों की IPHL टीमों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी.

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और IPHLs के राष्ट्रीय प्रमाणन से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को नई विश्वसनीयता और मजबूती मिली है. जब वैज्ञानिक मानकों, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति का संगम होता है, तब स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव संभव है. यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल है और आने वाले समय में स्वास्थ्य गुणवत्ता सुधार की दिशा में नए मानक स्थापित करेगी: विष्णु देव साय, सीएम

स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ: श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस सफलता के लिए प्रदेशवासियों और पूरी स्वास्थ्य टीम को मेरी बधाई है. यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली में आए ऐतिहासिक बदलाव का परिणाम है. राज्य सरकार प्राथमिक से लेकर जिला स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित मानव संसाधन और सशक्त गुणवत्ता तंत्र से लैस कर रही है. IPHL मॉडल ने जांच सेवाओं को तेज, सटीक और किफायती बनाकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को मजबूत किया है. आने वाले समय में इसी उच्च गुणवत्ता मॉडल का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता का अग्रणी राज्य बनेगा.

