हिमाचल के पंद्राबीश की पंचायतों में 2 दिन से बत्ती गुल, सड़क भी बाधित, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे
पहाड़ी से लगातार गिरती चट्टानों ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी, स्कूली छात्रों को भी करना पड़ रहा जोखिम भरा सफर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:25 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के दुर्गम क्षेत्र पंद्राबीश की दो पंचायतें पिछले तीन दिनों से सड़क संपर्क से कटी हुई हैं. रैई धार में लगातार हो रहे भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित है. जिससे दो पंचायतों का संपर्क टूट गया है. वहीं, पिछले दो दिनों से बिजली आपूर्ति भी ठप है, जिसके चलते ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.
पहाड़ी से लगातार गिर रहीं चट्टानें
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार पहाड़ी से मलबा और बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर गिर रही हैं. इसके चलते सड़क पर आवाजाही करना बेहद जोखिम भरा हो गया है. कई जगहों पर मार्ग पर भारी मलबा जमा होने से लोगों की पैदल आवाजाही भी प्रभावित हो रही है. सड़क बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्रों, बुजुर्गों और रोजमर्रा के काम के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों पर पड़ रहा है. छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए जोखिम उठाकर लैंडस्लाइड वाले रास्ते को पार करना पड़ रहा है. वहीं, सड़क संपर्क बाधित होने से क्षेत्र में जरूरी सामान पहुंचाने में भी परेशानी आ रही है.
"पिछले कई दिनों से सड़क पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है. पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने के कारण मार्ग को पार करना बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गया है. बारिश होने पर स्थिति और गंभीर होने की आशंका बनी हुई है." - डेविड, स्थानीय निवासी
ग्रामीणों ने की जल्द सड़क बहाली की मांग
वहीं, स्थानीय निवासी नीरज ने बताया कि तीन दिन से उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बंद होने के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है. जिससे लोगों को दोहरी समस्या झेलनी पड़ रही है. बिजली न होने के कारण घरों के साथ-साथ अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से लैंडस्लाइड प्रभावित सड़क को जल्द बहाल करने और बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्रवासियों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं.
"सड़क बहाली का काम लगातार जारी है. प्रभावित स्थान पर मशीनरी और मजदूर तैनात हैं, लेकिन लगातार हो रहे भारी लैंडस्लाइड के कारण मलबा और चट्टानें बार-बार सड़क पर गिर रही हैं. इससे सड़क से मलबा हटाने का काम प्रभावित हो रहा है और कार्य करना भी जोखिम भरा हो गया है. लैंडस्लाइड रुकने के बाद सड़क को जल्द बहाल करने की कोशिश की जाएगी." - राहुल, एसडीओ सराहन