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हिमाचल के पंद्राबीश की पंचायतों में 2 दिन से बत्ती गुल, सड़क भी बाधित, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे

लैंडस्लाइड के बाद 3 दिन से टूटा सड़क संपर्क ( ETV Bharat )

रामपुर: शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के दुर्गम क्षेत्र पंद्राबीश की दो पंचायतें पिछले तीन दिनों से सड़क संपर्क से कटी हुई हैं. रैई धार में लगातार हो रहे भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित है. जिससे दो पंचायतों का संपर्क टूट गया है. वहीं, पिछले दो दिनों से बिजली आपूर्ति भी ठप है, जिसके चलते ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

पहाड़ी से लगातार गिर रहीं चट्टानें