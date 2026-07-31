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कामाख्या मंदिर की पंडित विद्या देवी ने अजमेर दरगाह में टेका माथा, देश में सुख-शांति की मांगी दुआ

दरगाह में दुआ करती पंडित विद्या देवी ( ETV Bharat Ajmer )