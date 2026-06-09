ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जेल में लिखी थी पत्रिका, जलियांवाला बाग कांड से थे दुखी

छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अंग्रेजों के जमाने में जेल में रहते हुए मासिक पत्रिका निकाली थी.जानिए उन्होंने ऐसा क्यों किया.

Pandit Sunderlal Sharma
छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 7:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : पंडित सुंदरलाल शर्मा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही एक साहित्यकार भी थे. उन्होंने रायपुर के जेल में रहते हुए अंग्रेजी शासन काल में एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी. पंडित सुंदरलाल शर्मा की हस्तलिखित पत्रिका का नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र था. यह द्विमासिक पत्रिका थी. इस पत्रिका के 6 अंक निकले थे. जिसमें छठवां अंक आज भी इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र के पास मौजूद है. इस पत्रिका में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख किया था. जेल में रहकर उन्होंने इसे खिचड़ी खाकर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था. पंडित सुंदरलाल शर्मा जेल के बैरक को आश्रम कहते थे.




पंडित सुंदरलाल शर्मा का योगदान
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के युग में ऐसे महापुरुष के रूप में हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं, जिन्होंने तन मन और धन से अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था. पंडित सुंदरलाल शर्मा को जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया गया था. इनके साथी मेघावले अब्दुल रऊफ खान और बब्बन प्रसाद मिश्रा भी जेल में थे.

छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंडित सुंदरलाल शर्मा रायपुर जेल में रहते हुए हस्तलिखित 6 पत्रिका निकाली थी. जिसका नाम रखा था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक. इस पत्रिका का नाम रखने के पीछे कारण यह था कि कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था. इस पत्रिका में सभी प्रकार के लेख लिखा करते थे. जिसमें समसामयिक विषय साहित्यिक राजनीतिक आजादी के समय जेल का स्वरूप कैसा हो. इस विषय को भी उन्होंने पत्रिका में उल्लेख किया था. इसके साथ ही भविष्य की परिकल्पना भी करते थे. इनकी पत्रिका में व्यंग्य का भी जिक्र होता था- डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार



जलियांवाला बाग कांड को लेकर दुखी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा

पंडित सुंदरलाल शर्मा में एक चीज अद्भुत थी. 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस दौरान पूरा विश्व दहल गया था. उस घटना को उन्होंने जेल में रहते हुए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था. जेल के जिस बैरक में पंडित सुंदरलाल शर्मा रहा करते थे उसका नाम उन्होंने आश्रम रखा था. इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अंग्रेज जेलर और अधीक्षक को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि शाम को हमारे आश्रम में मत आइएगा. हम लोग जलियांवाला बाग कांड की घटना को लेकर दुखी हैं. इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने वाले हैं.

Pandit Sunderlal Sharma
जेल में लिखी थी पत्रिका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंडित सुंदरलाल शर्मा के मना करने के बाद भी जेलर और अधीक्षक उस बैरक यानी आश्रम में पहुंचे तो उस बैरक में रहने वाले किसी भी क्रांतिकारियों ने उन्हें अभिवादन नहीं किया और ना ही उनसे बातचीत की. जब जेल के अधीक्षक और जेलर उस बैरक से वापस लौटे उसके बाद वहां कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही दुख प्रकट करते हुए खिचड़ी खाकर जलियांवाला बाग कांड को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था.

Jallianwala Bagh incident
छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहासकार की माने तो उनका कहना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहते हुए पत्रिका के 6 अंक निकाले थे, जिसमें छठवां अंक मेरे पास है. इस पत्रिका के छठवें अंक में इस बात का साफतौर पर उल्लेख है कि जलियांवाला बाग कांड को राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तरह से मनाया गया. हम उनके अद्भुत साहस का परिचय मान सकते हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी.



छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा

पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है. उन्होंने छत्तीसगढ़ में छुआछूत निवारण का काम किया. लोगों को जनेऊ धारण करवाया. ऐसे सामाजिक कई काम किए हैं. पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्यकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी की लड़ाई में उनके गांव भी बिक गए. जब भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जब जेल जाया करते थे, तब उनकी माता गीत गाते हुए उनका अभिवादन करते हुए उन्हें विदा करती थी. पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ ही उनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित था.

महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए किया था आमंत्रित

सन 1919 में कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था. उस दौरान इसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था. तब छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी का आगमन हुआ था. महंत लक्ष्मी नारायण दास मंदिर में राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुआ करती थी. उन्हें लोग छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जानते थे. रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से लाइब्रेरी भी बनाई गई है. मध्य प्रदेश में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से पहला शोधपीठ खुला था. बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से विश्वविद्यालय भी हैं. हाई स्कूल में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ था, जिसे बाद में हटा दिया गया. पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के संवाहक थे.



गांजा तस्करों की गिरफ्त में फंसता बस्तर, भानपुरी पुलिस ने 16 लाख का माल बरामद किया

सियान गुड़ी में बुजुर्गों के साथ बच्चे बने मंत्री, लुडो कैरम खेलकर बढ़ाया उत्साह

बारिश से पहले रहवासियों में जल भराव का डर, प्रशासन का दावा नहीं भरेगा पानी, लेकिन हकीकत क्या ?

TAGGED:

GANDHI OF CHHATTISGARH
JALLIANWALA BAGH INCIDENT
पंडित सुंदरलाल शर्मा
जलियांवाला बाग कांड
PANDIT SUNDERLAL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.