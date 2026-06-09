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छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जेल में लिखी थी पत्रिका, जलियांवाला बाग कांड से थे दुखी

रायपुर : पंडित सुंदरलाल शर्मा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही एक साहित्यकार भी थे. उन्होंने रायपुर के जेल में रहते हुए अंग्रेजी शासन काल में एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी. पंडित सुंदरलाल शर्मा की हस्तलिखित पत्रिका का नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र था. यह द्विमासिक पत्रिका थी. इस पत्रिका के 6 अंक निकले थे. जिसमें छठवां अंक आज भी इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र के पास मौजूद है. इस पत्रिका में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख किया था. जेल में रहकर उन्होंने इसे खिचड़ी खाकर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था. पंडित सुंदरलाल शर्मा जेल के बैरक को आश्रम कहते थे.









पंडित सुंदरलाल शर्मा का योगदान

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के युग में ऐसे महापुरुष के रूप में हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं, जिन्होंने तन मन और धन से अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था. पंडित सुंदरलाल शर्मा को जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया गया था. इनके साथी मेघावले अब्दुल रऊफ खान और बब्बन प्रसाद मिश्रा भी जेल में थे.

छत्तीसगढ़ के गांधी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंडित सुंदरलाल शर्मा रायपुर जेल में रहते हुए हस्तलिखित 6 पत्रिका निकाली थी. जिसका नाम रखा था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक. इस पत्रिका का नाम रखने के पीछे कारण यह था कि कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था. इस पत्रिका में सभी प्रकार के लेख लिखा करते थे. जिसमें समसामयिक विषय साहित्यिक राजनीतिक आजादी के समय जेल का स्वरूप कैसा हो. इस विषय को भी उन्होंने पत्रिका में उल्लेख किया था. इसके साथ ही भविष्य की परिकल्पना भी करते थे. इनकी पत्रिका में व्यंग्य का भी जिक्र होता था- डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार





जलियांवाला बाग कांड को लेकर दुखी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा



पंडित सुंदरलाल शर्मा में एक चीज अद्भुत थी. 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस दौरान पूरा विश्व दहल गया था. उस घटना को उन्होंने जेल में रहते हुए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था. जेल के जिस बैरक में पंडित सुंदरलाल शर्मा रहा करते थे उसका नाम उन्होंने आश्रम रखा था. इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अंग्रेज जेलर और अधीक्षक को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि शाम को हमारे आश्रम में मत आइएगा. हम लोग जलियांवाला बाग कांड की घटना को लेकर दुखी हैं. इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने वाले हैं.