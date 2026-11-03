पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने छात्रों को बांटी उपाधियां
राज्यपाल ने कहा, आत्मविश्वास और मेहनत से समाज में अपनी पहचान बनाएं युवा. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 7:24 PM IST
बिलासपुर: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए. राज्यपाल रमेन डेका ने छात्रों को उनकी उपाधियां दीं. दीक्षांत समारोह में पिछले पांच सालों में पास होने वाले 24 हजार 800 छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर सहित डिप्लोमा की डिग्रियां बांटी गई. दीक्षांत समारोह के दौरान कुलपति वीरेंद्र कुमार सारस्वत सहित और अन्य विश्वविद्यालयों से आए कुलपतियों की मौजूदगी में विश्वविद्यालय की वेबसाइट और स्मारिका अभ्युदय का विमोचन किया गया.
विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
आयोजन के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से एकलव्य विद्यालय देवपहरी के 311 विद्यार्थियों को बैग, स्वेटर, टिफिन और पानी की बोतलें बांटी गई. राज्यपाल डेका ने उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों में अभिभावकों, गुरुजनों और शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है.
दीक्षांत समारोह जीवन में नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों तक ज्ञान पहुंचाने और शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने ज्ञान तक पहुंच आसान बनाई है. युवाओं को इन साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपनी विचारशक्ति और रचनात्मक क्षमता को विकसित करना चाहिए: रमेन डेका, राज्यपाल
परिश्रम का कोई विकल्प नहीं: राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा, आज रोजगार और आजीविका के अनेक नए क्षेत्र उपलब्ध हैं. युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता पहचानकर पूरी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए. जीवन में अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है. दूसरों की नकल अथवा तुलना करने के बजाय अपनी विशिष्टता पर विश्वास रखें. मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि वे बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं थोपने के बजाय उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने में सहयोग दें.''
प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पौधे लगाने और उनकी देखभाल जैसे कार्यों से समाज में बदलाव ला सकता है. जीवन में ऐसा कार्य अवश्य करें, जिसका उद्देश्य केवल लेन-देन नहीं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन हो: रमेन डेका, राज्यपाल
अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के उत्थान में करें. स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय उन लोगों के सपनों को साकार कर रहा है, जो कामकाज अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण नियमित अध्ययन नहीं कर पाते. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने तथा शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है: अरुण साव, डिप्टी सीएम
ऑनलाइन सिलेबस भी शुरू किए गए
हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने दीक्षांत भाषण में कहा, ''सफलता मिले अथवा नहीं, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए.'' उन्होंने समाज और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने पर जोर दिया. विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत बनाए रखने तथा निरंतर सीखते रहने की सलाह दी. कुलपति वीरेंद्र कुमार सारस्वत ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में 12 नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं तथा इस वर्ष 35 नए अध्ययन केंद्र खोले हैं. शिक्षकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 40 अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है.
कुलपति ने बताया कि विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत एक वर्ष में 5,707 शिकायतें प्राप्त हुईं. अध्ययन सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वेबसाइट पर 913 शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं.
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