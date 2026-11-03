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पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने छात्रों को बांटी उपाधियां

पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

बिलासपुर: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए. राज्यपाल रमेन डेका ने छात्रों को उनकी उपाधियां दीं. दीक्षांत समारोह में पिछले पांच सालों में पास होने वाले 24 हजार 800 छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर सहित डिप्लोमा की डिग्रियां बांटी गई. दीक्षांत समारोह के दौरान कुलपति वीरेंद्र कुमार सारस्वत सहित और अन्य विश्वविद्यालयों से आए कुलपतियों की मौजूदगी में विश्वविद्यालय की वेबसाइट और स्मारिका अभ्युदय का विमोचन किया गया.

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजन के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से एकलव्य विद्यालय देवपहरी के 311 विद्यार्थियों को बैग, स्वेटर, टिफिन और पानी की बोतलें बांटी गई. राज्यपाल डेका ने उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों में अभिभावकों, गुरुजनों और शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है.