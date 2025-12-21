ETV Bharat / state

जयंती विशेष: छत्तीसगढ़ के 'गांधी' पंडित सुंदरलाल शर्मा, राजीम में बनाई थी रावण की प्रतिमा, जेल में रहते लिखी पत्रिका

महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में बनाई पहचान

Pandit Sundarlal Sharma Jayanti Special
महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में बनाई पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रहने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा की जयंती हर साल 21 दिसंबर को मनाई जाती है. उनके कई योगदान के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का महात्मा गांधी भी कहा जाता है.

पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के पास चंद्रसुर गांव में हुआ था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई प्रतिभाओं के धनी थे: पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के पास चंद्रसुर गांव में हुआ था. उनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से राजिम और रायपुर रहा. वे एक साथ अच्छे पत्रकार और समाज सुधारक के साथ ही चित्रकार, साहित्यकार, राजनीतिक चिंतक भी थे.

जेल में रहते हुए लिखी पत्रिका: पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई. असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा. जेल में रहते हुए उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली. इस पत्रिका का नाम “श्री कृष्ण जन्म समाचार पत्र” रखा गया.

Pandit Sundarlal Sharma Jayanti Special
महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहते हुए लिखी पत्रिका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल में भी साहसिक कार्य: इतिहासकार डॉ. रामेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार, पत्रिका के कुल छह अंक प्रकाशित हुए, जिनमें से एक अंक आज भी सुरक्षित है. उन्होंने पत्रिका का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म जेल में हुआ था. जेल में रहते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जलियांवाला बाग कांड की बरसी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया.

उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध किया. एक अंग्रेज अधिकारी के तबादले पर उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा “पतलून प्रसाद चल बसे”- इतिहासकार डॉ. रामेंद्रनाथ मिश्र

चित्रकला और साहित्य में योगदान: पंडित सुंदरलाल शर्मा एक कुशल चित्रकार और मूर्तिकार भी थे. उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को चित्रों के माध्यम से दिखाया. राजिम में रावण की मूर्ति का निर्माण किया. उनकी छत्तीसगढ़ी रचना “दान लीला” को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान मिली.

Pandit Sundarlal Sharma Jayanti Special
इतिहासकार डॉ. रामेंद्रनाथ मिश्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज सुधारक के रूप में भूमिका

  • उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया.
  • सतनामी समाज के लोगों को जनेऊ पहनाया.
  • राजिम और रायपुर में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया.
  • महात्मा गांधी भी उनके कार्यों से प्रभावित थे.
  • इसी कारण उन्हें “छत्तीसगढ़ का गांधी” कहा जाता है.

गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन: 20 जुलाई 1920 को हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कोलकाता जाकर महात्मा गांधी को आमंत्रित किया. इसके बाद गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए.

त्याग और समर्पण की मिसाल: पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्वदेशी आंदोलन के लिए अपनी जमीन और गांव तक बेच दिया. किसी पद या सत्ता की लालसा नहीं रखी. तन, मन और धन से देश और समाज की सेवा की.

इतिहासकारों के अनुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ की उन महान विभूतियों में से हैं, जिन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी. उनका जीवन त्याग, साहस और समानता का प्रतीक है. आज भी उनके आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं.

धमतरी में भव्य सतनाम संदेश शोभायात्रा, गुरु घासीदास बाबा जयंती पर निकाली गई भव्य यात्रा
गांव की बेटियां जीत रहीं गोल्ड, तालाब में तैराकी सीख बना रहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड
बाउंड्री वॉल का सस्ता-टिकाऊ विकल्प, बांस से करें घेराबंदी, आमदनी के साथ सब्सिडी भी

TAGGED:

CHHATTISGARH FREEDOM FIGHTER
SOCIAL REFORMER CHHATTISGARH
पंडित सुंदरलाल शर्मा
स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़
PANDIT SUNDARLAL SHARMA JAYANTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.