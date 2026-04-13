ETV Bharat / state

शिव महापुराण कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- भक्त बनो, भगवान मत बनो

भीलवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में लाखों शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा.

पंडित प्रदीप मिश्रा
पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: धर्मनगरी भीलवाड़ा की पावन धरा पर सोमवार को प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लाखों शिवभक्तों का अथाह सैलाब उमड़ पड़ा और भक्ति का नया इतिहास रच गया. संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में शहर के आजादनगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में चल रही कथा के पांचवें दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि शिव की कथा सुनने का हकदार वही है जिसके दिल और चित्त में शिव समाया हुआ है.

पंडित मिश्रा ने कहा कि “अमरनाथ या केदारनाथ जाने से पहले घर के पास वाले शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो. कोई शिवलिंग छोटा या बड़ा नहीं होता. घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है, जिसके गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर भस्म और शिव को चढ़ा जल आचमन किया हो, उसके दर्शन भी शिव के दर्शन हैं.” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जीवन में कभी भी भगवान, उसके भक्त या महाशिवपुराण की निंदा नहीं करनी चाहिए. जो ऐसा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता. सृष्टि के कण-कण में शिव विराजमान हैं, जहां बैठे हो, वहां की मिट्टी और कंकर में भी शिव दिखाई देंगे, उनकी पूजा करो.

इसे भी पढ़ें- साधु-सन्यासी क्यों लेते हैं धन? कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताई वजह

भीलवाड़ा वासियों की भक्ति की सराहना: पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि “भक्त बनना, भगवान मत बनना. आजकल भगवान बनने की होड़ लगी है. थोड़ा तप और भजन करने पर लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं. भक्त रहोगे तो भगवान का भजन करते रहोगे, लेकिन जिस दिन खुद को भगवान मान लिया और लोग तुम्हारे दर्शन करने लगे, समझ लो कि भगवान तुमसे दूर हो गए.” पंडित प्रदीप मिश्रा ने भीलवाड़ा वासियों की भक्ति भावना की सराहना की और कहा कि आज लाखों भक्त आए हैं. कल कथा का अंतिम दिन है. सुबह कथा सुनकर यहां की रज माथे पर लगाकर घर लौटेंगे.

जो दुःख में साथ खड़ा मिले उसे ही अपना समझें: पंडित मिश्रा ने कहा कि हम रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, लेकिन शिव महापुराण बताती है कि दुख की घड़ी में वही सबसे दूर नजर आते हैं। कचहरी के गेट, अस्पताल का बेड या दुख की घड़ी में अपने द्वार पर जो खड़ा मिले, वही अपना है। बाकी कोई अपना नहीं होता. उन्होंने सलाह दी कि किसी रिश्तेदार का कर्ज न चुकता कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा में सहायता अवश्य करें, जो दुख और परेशानी में साथ नहीं देते, वे रिश्तेदार किसी काम के नहीं होते.

इसे भी पढ़ें- कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बोले-सनातन विरोधियों की नई चाल, नई पीढ़ी को मंदिर से दूर करना

भजन पर झूम उठे श्रद्धालु: कथा के दौरान मंच से “अब दया करो ओ भोलेनाथ” भजन गाया गया तो हजारों महिला श्रद्धालु अपने स्थानों पर खड़ी होकर झूमने लगीं। पांडाल के अंदर और बाहर हर तरफ भक्ति की रसगंगा बह रही थी. कथा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं के पत्र पढ़े गए, जिनमें शिव भक्ति से उनकी समस्याओं का समाधान होने की बात बताई गई। ऐसे भक्तों को परिवार सहित मंच पर बुलाकर पंडित मिश्रा ने अपने हाथों से बिल्व पत्र प्रदान किए. पांचवें दिन आरती के समय भगवान कुंडकेश्वर महादेव की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही.

इसे भी पढ़ें- पुष्कर में ब्रह्म शिव पुराण कथा का पहला दिन, पंडित मिश्रा बोले- शरणागति उसकी ग्रहण करो जो तुम्हारी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य हो

TAGGED:

PANDIT PRADEEP MISHRA
भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा
BHILWARA KATHA
भीलवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा
SHIV MAHAPURAN KATHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.