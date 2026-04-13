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शिव महापुराण कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- भक्त बनो, भगवान मत बनो

भीलवाड़ा: धर्मनगरी भीलवाड़ा की पावन धरा पर सोमवार को प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लाखों शिवभक्तों का अथाह सैलाब उमड़ पड़ा और भक्ति का नया इतिहास रच गया. संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में शहर के आजादनगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में चल रही कथा के पांचवें दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि शिव की कथा सुनने का हकदार वही है जिसके दिल और चित्त में शिव समाया हुआ है.

पंडित मिश्रा ने कहा कि “अमरनाथ या केदारनाथ जाने से पहले घर के पास वाले शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो. कोई शिवलिंग छोटा या बड़ा नहीं होता. घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है, जिसके गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर भस्म और शिव को चढ़ा जल आचमन किया हो, उसके दर्शन भी शिव के दर्शन हैं.” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जीवन में कभी भी भगवान, उसके भक्त या महाशिवपुराण की निंदा नहीं करनी चाहिए. जो ऐसा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता. सृष्टि के कण-कण में शिव विराजमान हैं, जहां बैठे हो, वहां की मिट्टी और कंकर में भी शिव दिखाई देंगे, उनकी पूजा करो.

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भीलवाड़ा वासियों की भक्ति की सराहना: पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि “भक्त बनना, भगवान मत बनना. आजकल भगवान बनने की होड़ लगी है. थोड़ा तप और भजन करने पर लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं. भक्त रहोगे तो भगवान का भजन करते रहोगे, लेकिन जिस दिन खुद को भगवान मान लिया और लोग तुम्हारे दर्शन करने लगे, समझ लो कि भगवान तुमसे दूर हो गए.” पंडित प्रदीप मिश्रा ने भीलवाड़ा वासियों की भक्ति भावना की सराहना की और कहा कि आज लाखों भक्त आए हैं. कल कथा का अंतिम दिन है. सुबह कथा सुनकर यहां की रज माथे पर लगाकर घर लौटेंगे.