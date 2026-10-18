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बुलंदशहर के शिकारपुर सीट से पंडित मुकेश शर्मा बसपा प्रत्याशी घोषित, पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी ने सपा-भाजपा पर साधा निशाना

बसपा ने शिकारपुर में उतारे प्रत्याशी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी से अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं. बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के कैलावन में रविवार को बसपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा का आयोजन किया गया. जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और पश्चिमी यूपी के मुख्य प्रभारी मुनकाद अली ने घोषणा किया कि शिकारपुर विधानसभा सीट से पंडित मुकेश शर्मा पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे. जनसभा में हजारों की तादाद में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी.

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