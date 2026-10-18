बुलंदशहर के शिकारपुर सीट से पंडित मुकेश शर्मा बसपा प्रत्याशी घोषित, पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी ने सपा-भाजपा पर साधा निशाना
बुलंदशहर में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन: शिकारपुर सीट से पंडित मुकेश शर्मा प्रत्याशी घोषित, मुनकाद अली ने सपा-भाजपा पर साधा निशाना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:35 PM IST
बुलंदशहर: विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी से अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं. बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के कैलावन में रविवार को बसपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा का आयोजन किया गया. जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और पश्चिमी यूपी के मुख्य प्रभारी मुनकाद अली ने घोषणा किया कि शिकारपुर विधानसभा सीट से पंडित मुकेश शर्मा पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे. जनसभा में हजारों की तादाद में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी.
बीजेपी का बसपा से मुख्य मुकाबला
जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मुनकाद अली ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए. उन्होंने भाजपा की चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल जानबूझकर जनता को गुमराह करने में जुटा है. मुनकाद अली ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी लोगों को लगातार भ्रमित कर रही है. भाजपा अगर यह स्वीकार कर ले कि उसका सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है, तो वह प्रदेश में दोबारा कभी सरकार नहीं बना सकती. यूपी की पूरी जनता भली-भांति जानती है कि जमीनी स्तर पर असली मुकाबला किससे है.
2027 में बसपा बनाएगी पूर्व बहुमत की सरकार
सभा में उमड़े भारी जनसैलाब को देखते हुए उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के जोश और जनता के समर्थन ने यह साबित कर दिया है कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर बसपा की जीत अभी से सुनिश्चित हो चुकी है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया.
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