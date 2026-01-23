प्रथम हिंदी गजेटियर पंडित केदारनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि , पहली बार राम वन गमन पथ का किया था जिक्र
प्रथम हिंदी गजेटियर लेखक पंडित केदारनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि 23 जनवरी को मनाई जाएगी.पहली बार अपनी किताब में राम वनगमन पथ का जिक्र किया था.
Published : January 23, 2026 at 7:37 AM IST
रायपुर : 23 जनवरी को भारत भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जाएगी. भारत भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर ने भारत भूषण नामक अपनी पुस्तक में राम वन गमन पथ को पहली बार रेखांकित किया था. पंडित केदारनाथ ठाकुर देश के प्रथम गजेटियर लेखक के रूप में जाने जाते हैं. पंडित केदारनाथ ठाकुर भारत भूषण नामक पुस्तक सन् 1908 में लिखी थी. पंडित केदारनाथ ठाकुर से अंग्रेज लेखक मार्गदर्शन और सलाह लिया करते थे. पंडित केदारनाथ ठाकुर के माता-पिता का निधन रायपुर में एक ही दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था. अपने माता-पिता की याद में उन्होंने रामसागर पारा में एक तालाब भी बनवाया था.
प्रथम हिंदी गजेटियर लेखक के रुप में मिली पहचान
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि भारत में पंडित केदारनाथ ठाकुर एक प्रथम हिंदी गजेटियर लेखक के रूप में जाने जाते हैं. बस्तर भूषण अर्थात बस्तर राज्य का वर्णन इन्होंने 1908 में लिखा था. बाद में बस्तर भूषण शब्द उनके नाम के पहले प्रयुक्त होने लगा जिसे लोग बस्तर भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर के नाम से जानते हैं.बस्तर भूषण नामक पुस्तक में बस्तर के पहले इतिहासकार मानव शास्त्री समाजशास्त्री भूगोलवेत्ता हर दृष्टिकोण से बस्तर भूषण पुस्तक में उल्लेख किया है. यहां तक की अंग्रेज लेखक भी इससे मार्गदर्शन और सलाह लिया करते थे.
रीति रिवाज का मिलता है वर्णन
इतिहासकार के मुताबिक विशेष करके रीति रिवाज रहन-सहन खान पान संस्कृति लोकगीत राजनीति धर्म सबका वर्णन भारत भूषण नामक पुस्तक में मिलता है. पंडित केदारनाथ ठाकुर जी ने उस समय जो पुस्तक प्रकाशित की थी. उसका देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र कर्मवीर सरस्वती में उनकी प्रशंसा की गई थी. इसके अलावा भी पंडित केदारनाथ ठाकुर ने कुछ पुस्तक लिखी थी, जिसमें विपिन चंद्रिका लिखा था. जिसमें वन विभाग से संबंधित बातें लिखी हुई थी. एक नारायण कथा के नाम से किताब लिखी थी. इसके साथ ही बसंत विनोद नामक पुस्तक भी लिखा था. जिसमें होली के समय का गीत का उल्लेख है.
पंडित केदारनाथ ठाकुर वही व्यक्ति हैं जिनके माता-पिता का निधन एक ही दिन रायपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था. बस्तर से तांगे में बैठकर पंडित भारत भूषण रायपुर आए थे. उन्होंने अपनी माता-पिता की स्मृति में रामसागर पारा में तालाब बनवाया था. इस तरह से पंडित केदारनाथ ठाकुर ने पुण्य का काम किया था. किसी साहित्यकार ने ऐसा काम किया हो ऐसा पहला उल्लेख मिलता है- रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार
संपत्ति और लाइब्रेरी कर दी थी दान
पंडित केदारनाथ ठाकुर राजगुरु परिवार के थे. उनकी काफी प्रतिष्ठा थी. पूरे दंडकारण्य और बस्तर अंचल में विद्वान के रूप में जाने जाते थे. उनका एक पुत्र था जिनका देहांत हो गया था. रतनपुर राजगुरु शंकर दत्त मिश्र के पुत्र को गोद लिया था और अपने साथ रखा था. कालांतर में पंडित केदारनाथ ठाकुर ने अपनी संपत्ति और अपनी लाइब्रेरी को ग्रंथालय में दान दे दिया था. बस्तर के दूसरे लेखक के प्रेरणा स्रोत रहे हैं. पंडित केदारनाथ ठाकुर संस्कृत के अंग्रेजी हिंदी बस्तर की बोली के एक अच्छे विद्वान थे. भारत भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व सौम्य सरल था.
पंडित केदारनाथ ठाकुर निश्चित रूप से अपने युग के एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे. बस्तर और बस्तर के युवकों के प्रेरणा स्रोत थे. इन्होंने बस्तर के विकास के लिए साहित्य संस्कृति की विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था. बस्तर के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में भी इनकी भूमिका रही है. 23 जनवरी 1923 को पंडित केदारनाथ ठाकुर का निधन हुआ था.
