ETV Bharat / state

एक हाथ में मोक्ष का 'सुफल'.. दूसरे में तबले की थाप, देश में प्रसिद्ध हैं तबला वादक गयापाल पंडा दिनेश मउआर

"पंडित जय राम तिवारी मूल रूप से गया जिला के ईश्वरपुर गांव के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वो यहां गयाजी के एक बड़े पंडा घराने में रहने लगे थे, उन्हीं से संगीत तबला वादन की शिक्षा हुई थी, शाम में घंटों रियाज कराया जाता था,तब जा कर इस में परिपक्व हुआ." - दिनेश कुमार मउआर, गयापाल पंडा/तबला वादक

दिनेश कुमार मउआर का संगीत का सफर भी बड़ी कठिनाइयों भरा रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बात करते हुए दिनेश कहते हैं कि घरेलू समस्याओं के कारण बाबा अपने परिवार को छोड़ कर राय बहादुर गोविंद लाल जी सिजुआर स्टेट के यहां सह परिवार शिफ्ट हो गए थे, वो उनके रिश्तेदार थे. वहीं उनके घर पर उनका और अन्य भाई बहनों का जन्म हुआ था. लालन पोषण वहीं हुआ, बचपन में उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित जय राम तिवारी से उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रारंभ हुई और फिर तबला वादन में प्रसिद्धि हासिल करते चले गए.

दिनेश कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहते हैं कि संगीत और पहलवानी का शौक तो उनके खानदान में सदियों पुराना है. उनके परिवार ने कभी इसको कमर्शियल के रूप में उपयोग नहीं किया. उनके चचेरे दादा का नाम गोपाल लाल मउआर उर्फ गोपी बाबू था, वो भी एक बड़े तबला वादक थे, परबाबा पंडित श्याम जी राम जी मउआर भी अपने जमाने के बड़े पहलवान थे और उन से उस समय के देश के बड़े पहलवान सीखने आते थे.

दिनेश कुमार मउआर को संगीत का शौक बचपन से है. उनके पिता को भी संगीत में रुचि थी, हालांकि उन्होंने युवावस्था में ही संगीत को किसी कारण छोड़ दिया था, लेकिन अपने पुत्र दिनेश कुमार मउआर को संगीत का पूरा ज्ञान दिलाने में कोई कमी नहीं रहने दी, शिक्षा के साथ संगीत का ज्ञान भी दिनेश कुमार हर दिन लिया करते थे, 6 साल की उम्र से ही उन्हें संगीत सीखने के लिए उस्ताद के साथ बैठा दिया गया था, 7 साल की उम्र में उन्होंने तबला वादक के रूप में प्रशिक्षण लेने की शुरुआत की थीय.

दिनेश कुमार सुबह से दोपहर तक पुरोहिताई और दो पहर के बाद संगीत के उस्ताद के रूप में कार्य करते हैं. वो किलकारी बाल भवन गयाजी के साथ अन्य कई और जगहों पर बच्चों को गायन और तबला वादन हारमोनियम वादन के गुर सिखाते नजर आते हैं. पंडा दिनेश कहते हैं कि वो इस काम को आर्थिक फायदे के लिए नहीं बल्कि गया घराने की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ताकि उनके बाद की पीढ़ी गयाजी की संगीत से जुड़ी रहे.

हर गली से निकलती थी धुन एक समय था जब विष्णुपद क्षेत्र की गलियों से मधुर आवाज निकलती सुनाई दिया करती थी, अब भीड़-भाड़ और संकीर्ण जगहों के वजह से हर जगह से संगीत की धुन भी धीमी पड़ गई है. समय के साथ वो यादें धूमिल तो हुई हैं, लेकिन आज कुछ पंडा ऐसे हैं जो उस पुरानी विरासत को संभाल कर रख रहे हैं. वो तीर्थ पुरोहिताई के साथ अपने संगीत के शौक को भी पूरा कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों के साथ समन्वय बना कर कार्य पूरा करना आसान भी नहीं है.

गयाजी के इतिहासकार कहते हैं कि एक समय था जब गयाजी के पुरोहित पंडा समाज के दरबार में संगीत की कचहरी लगा करती थी, गायन वादन के लिए देश के प्रसिद्ध संगीतकारों का यहां आगमन भी होता रहता था. पंडा समाज के बच्चों को संगीत साहित्य सीखाने के लिए उस्ताद होते थे और उनकी क्लास लगती थी. घंटों रियाज होता था, हालांकि अब भी संगीत की कचहरी लगती है लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं को आबाद रखे हुए हैं.

गयाजी: गयाजी में विश्वप्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2026 का शंखनाद हो गया है. गयापाल पंडा समाज द्वारा श्रद्धालुओं को 'सुफल' दिए जाने के बाद ही मोक्ष साधना सफल मानी जाती है. गयापाल पंडा समाज के एक पुरोहित दिनेश कुमार मउआर आस्था की इस व्यस्तता के बीच एक अद्भुत साधना में लीन हैं. पंडित दिनेश कुमार मउआर न केवल सनातन परंपरा के वाहक हैं, बल्कि वे देश के एक सुप्रसिद्ध तबला वादक भी हैं, जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने पुरखों की सदियों पुरानी संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

दिनेश कुमार मउआर बताते हैं कि छात्र जीवन से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं. पहले कॉलेज स्तर के प्रोग्राम में भाग लेते थे फिर इंटर कालेज और इंटर विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के कारण आल इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया था. जहां दर्जनों बार वो बेस्ट तबला वादक के रूप चयनित हो चुके हैं, बड़े संगीतकारों के हाथों उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है.

दिनेश कुमार मउआर कहते हैं कि "पहले हारमोनियम वादन गायन से संगीत की शुरुआत हुई थी लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं अपने पसंदीदा शौक तबला वादन की शुरुआत की. हालांकि मैंने इसके लिए अपने गुरु पंडित जय राम तिवारी से अनुमति ली थी, तबला बजाने में मुझे बहुत रुचि थी इसलिए मैंने तबला वादन को चुना था और इसी विषय परिवर्तन ने मुझे आज पहचान दिलाई है."

बंगाल से कश्मीर तक हुई है प्रस्तुति

दिनेश कुमार मउआर का तबला वादन सिर्फ जिला राज्य में ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्रदेशों में बड़े कलाकारों के साथ हो चुका है. उनका कार्यक्रम बंगाल से लेकर कश्मीर तक होता रहता है. मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रसिद्ध उस्ताद डागर बंधु, रवि आचार्या, प्रोफेसर प्रभाकर पांडे के साथ भी उनकी प्रस्तुति हो चुकी है.

बच्चों के सिखाते हुए पंडित दिनेश कुमार (ETV Bharat)

बैंगलोर में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक के शिष्य पंडित पशुपति आर्या जी के साथ भी प्रस्तुति हो चुकी है. इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी में भी कई बार तबला वादन की प्रस्तुति से उन्हेंने सभी को अपनी कला का मुरीद बनाया है.

प्रशिक्षक के रूप में भी किया कार्य

संगीत नाटक एकेडमी की ओर से गया घराने के ठुमरी के बढ़ावे के लिए भी वो एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसके तहत वो विद्यार्थियों को गया घराने की ठुमरी सिखाते थे और फिर बच्चे संगीत अकेडमी के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देते थे, कई शिष्यों ने संगीत अकैडमी की बड़ी प्रतियोगिताओं को जीतकर गया जी का नाम रोशन किया है.

विरासत में मिली है संगीत (ETV Bharat)

संगीत के साथ यजमान की व्यवस्था

तीर्थ पुरोहिताई और संगीत दोनों को एक साथ करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, संगीत एक साधना का विषय है जब इस में लीन होते हैं तो घंटों वक्त गुजर जाता है, जबकि पुरोहित का कार्य भी बड़ा आवश्यक और शुद्धता के साथ करना होता है. कब यजमान आजाएं और उनकी व्यवस्था में लगना पड़े ये मालूम नहीं होता है लेकिन वो फिर भी दोनों में समन्वय कर आगे बढ़े. अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बेटा यजमानों को देखता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है लेकिन फिर भी दोनों कार्यों को एक साथ करना मुश्किल भरा होता है.

"दोनों में समन्वय बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, मैं उस कठिनाई को शब्दों में बयान नहीं कर सकता. दूसरे शौकों को त्याग करके इन दोनों कार्यों में समन्वय बनाता हूं, मैं अपने संपर्क के यजमानी के साथ अपने फूफा पंडित गोपाल लाल जी सिजुआर, राजेंद्र सिजुआर की भी यजमानी को देखता हूं."-दिनेश कुमार मउआर, गयापाल पंडा/तबला वादक

गायन और तबला सीखते हैं बच्चे (ETV Bharat)

पंडा समाज की साहित्य और संगीत में पहचान

पंडा महेश लाल कहते हैं कि गयाजी के पंडा समाज से कई बड़े साहित्यकार संगीतकार रह चुके हैं. उपशास्त्रीय विद्या को विकसित करने में गया के पंडा समाज के कई लोगों ने बड़ा योगदान दिया, आज भी दे रहे हैं. इन में राजन सिजुआर, दिनेश कुमार और अन्य भी हैं. दिनेश कुमार मउआर एक बड़े प्रसिद्ध तबला वादक हैं, खुशी इस बात की है कि वे अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने में कहीं से पीछे नहीं रहे.

4 फाटक 40 बैठकी हुआ करती थी

पंडित महेश लाल कहते हैं कि गया के विष्णु पद क्षेत्र में तब 4 फाटक और 40 बैठकी हुआ करती थी, आप इस को इस तरह समझ सकते हैं कि तब हर दो तीन घरों के बाद व्यक्तिगत बैठकी और अखाड़े हुआ करते थे. 4 फाटक जिसमें पहरेदार होते थे और गेट को रात में बंद कर दिया जाता था, ताकि रात में कोई प्रवेश नहीं कर सके. जबकि 40 बैठकी थी जहां रईसों की सार्वजनिक रूप से बैठने के स्थान होते थे और महफिलें सजती थीं. इन बैठकी में संगीत,अखाड़ा मीटिंग सभी चीजों की व्यवस्था होती थी, ये बैठकी चार फाटक के अंदर होती थी.

"आम घरों में दिनचर्या के कार्यों, अपने पूजा पाठ या जीविका के जो कार्य थे उसके बाद का समय पंडा समाज का इन तीन विधाओं में गुजरता था. यहां सामुदायिक भवन जैसी बैठकी बनी हुई थी. बैठकों की दिनचर्या ऐसी होती थी कि जो उनमें रुचि रखने वाले थे वह अपने कार्य को करते थे. इतना ही नहीं यहां गयापाल पंडा समाज के लोग बाहर के भी विद्वानों को आमंत्रित करते थे, इसके लिए संगोष्ठियों का आयोजन होता था."-पंडित महेश लाल, पंडा

परंपरा आज भी है जीवित

पंडित महेश लाल कहते हैं कि गया का इतिहास बहुत पुराना है, मुगल बादशाह आलमगीर के समय से ही इस आलमगीरपुर का जो क्षेत्र था वो गयापाल पंडा समाज के अधीन रहा है. अभी भी बदलते हुए वक्त और समय के बाद भी संगीत सुनने का शौक श्रोताओं में बचा हुआ है, एक तरह से कहें तो यहां के लोग कान के पक्के हैं और संगीत के कायल है. अभी भी सुर शालीला की ओर से बड़े आयोजन होते रहते हैं.

वहीं 20 से अधिक छात्र-छात्राएं किलकारी भवन में दिनेश कुमार से गायन और तबला सीखते हैं, खुशी कुमारी कहती हैं कि उन्हें "संगीत में जो कुछ मिला है वो उनके उस्ताद दिनेश कुमार से मिला है, वो हमें संगीत सिखाते हैं, हम अपनी गया घराने की परंपरा और विद्या को आगे बढ़ाएंगे."

ये भी पढ़ें-

गयाजी जाने से पहले पुनपुन नदी पर क्यों किया जाता है पहला पिंडदान? जानिए पौराणिक इतिहास

गया जी में पिंडदान क्यों जरूरी? जानें भगवान विष्णु और गयासुर से जुड़ी कहानी