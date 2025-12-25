भिलाई में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे पदयात्रा, धर्मांतरण के तीन कारण गिनाए
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अशिक्षा, आर्थिक तंगी और अंधविश्वास से धर्मांतरण बढ़ रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 4:32 PM IST
भिलाई: जाने माने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को दुर्ग पहुंचे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के साथ लोगों की भारी भीड़ पीछे पीछे चलने लगी. पंडित जी का काफिला जिधर से भी गुजरा, उधर सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ फूल माला लेकर स्वागत में खड़ी नजर आई. बाबा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया. लोगों ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फूलों की भी बारिश की. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे भी भिलाई पहुंचीं थी. हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों सड़क किनारे डटा नजर आया.
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे भिलाई शहर
शहर के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भव्य हनुमंत कथा करने वाले हैं. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में प्रदेशभर से लोग पहुंचेंगे. इसको देखते हुए जिला प्रशासन और आयोजकों ने स्टेडियम में विशेष इंतजाम किए हैं.
देश की उन्नति जातिवाद से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से होगी. हम नेताओं के बयान पर जवाब नहीं देंगे, हम नेता नहीं हैं. जिनको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, उनको यहां रहने की जरुरत नहीं है. जशपुर में भी हम कथा करेंगे. धर्मांतरण के कुल तीन कारण हैं. आर्थिक तंगी, अशिक्षा और अंधविश्वास. हम तबतक दरबार लगाएंगे, जबतक ये बातें खत्म नहीं हो जाएगी. हम जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकालने वाले हैं, इसकी तैयारी हो चुकी है: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक
25 से 29 दिसंबर तक भव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा
आज से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. पांच दिनों तक चलने वाली हनुमंत कथा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग भिलाई पहुंचे हैं. कई भक्त तो ऐसे भी आए हैं, जो नाचते गाते भिलाई स्टेडियम तक पहुंचे हैं. भक्तों के उत्साह को देखते हुए आयोजक काफी खुश हैं. कथा सुनने आए भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं.
