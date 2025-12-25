ETV Bharat / state

भिलाई में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे पदयात्रा, धर्मांतरण के तीन कारण गिनाए

भिलाई: जाने माने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को दुर्ग पहुंचे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के साथ लोगों की भारी भीड़ पीछे पीछे चलने लगी. पंडित जी का काफिला जिधर से भी गुजरा, उधर सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ फूल माला लेकर स्वागत में खड़ी नजर आई. बाबा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया. लोगों ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फूलों की भी बारिश की. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे भी भिलाई पहुंचीं थी. हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों सड़क किनारे डटा नजर आया.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे भिलाई शहर

शहर के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भव्य हनुमंत कथा करने वाले हैं. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में प्रदेशभर से लोग पहुंचेंगे. इसको देखते हुए जिला प्रशासन और आयोजकों ने स्टेडियम में विशेष इंतजाम किए हैं.