पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन
सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार,आदर्श और राष्ट्रसेवा का भाव सदैव देश, समाज को प्रेरित करता रहेगा. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 5:22 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया. शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम साय ने एकात्म मानववाद के प्रणेता और प्रखर राष्ट्रचिंतक के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया.
सीएम पंडित दीन दयाल उपाध्याय को किया नमन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. उनका ‘अंत्योदय’ का सिद्धांत गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है.
सीएम ने अंत्योदय का किया जिक्र
सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को ‘अंत्योदय दिवस’ के रूप में मनाना उनके विचारों के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के संकल्प को अभिव्यक्त करता है. एकात्म मानववाद और अंत्योदय का उनका दर्शन आज भी राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण की दिशा में प्रेरणास्रोत है.
सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कर रही अमल
सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्र के समग्र विकास की ऐसी दृष्टि प्रस्तुत की, जिसके केंद्र में समाज का अंतिम व्यक्ति है. उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा.