2 बच्चों की मां से इंस्टाग्राम में हुआ प्यार, गर्लफ्रेंड ने गुजरात से बुलाकर उतार दिया मौत के घाट
पांढुर्णा में गुजरात के युवक की मिली लाश, महिला ने प्रेमी का किया कत्ल, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था प्यार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 1:07 PM IST
पांढुर्णा: वो 2 बच्चों की मां है, 8 महीने पहले पति की मौत हो जाने के बाद वो अकेली हो गई थी. इसी दौरान इंस्टाग्राम पर गुजरात के एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई. कुछ दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई. अचानक जब महिला ने युवक से बातें करना बंद कर दिया तो युवक प्रेमिका से मिलने गुजरात से पांढुर्णा के जाम सांवली पहुंचा. जहां उसे प्यार की जगह मौत मिली, जानिए कातिल प्रेमिका की कहानी.
दो बच्चों की मां से इंस्टाग्राम पर हुआ था प्यार
दो बच्चों की मां के पति की 8 महीने पहले मौत हो गई. पत्नी खाली समय काटने के लिए सोशल मीडिया चलाती थी. इसी दौरान गुजरात के बनासकांठा जिले के कोडरम गांव के युवक आकाश परमार से उसकी दोस्ती हो गई. दोस्ती प्यार में बदल गई, कुछ दिनों तक जब महिला ने युवक से फोन पर बात नहीं कि, तो युवक गुजरात से सीधे मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले के जामसांवली पहुंच गया. जहां उसने अपनी प्रेमिका से मुलाकात भी की, लेकिन फिर अचानक दोनों के बीच में विवाद हुआ और महिला ने युवक हत्या कर दी
अपने साथ चलने का बना रहा था प्रेशर, महिला ने कर दिया कत्ल
सौसर थाना प्रभारी रूपलाल ऊइके ने बताया कि "जामसांवली मंदिर से लगे खेत में बनी झोपड़ी में रविवार रात एक युवक का शव मिला था. पुलिस जांच में सामने आया कि गुजरात निवासी मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने सौंसर आया था. मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और महिला से पूछताछ में हत्या का मामला खुलकर सामने आ गया. युवक की लाश मिलने के बाद शक के आधार पर महिला से पूछताछ की गई, महिला ने बताया कि युवक प्रेमिका को साथ चलने दबाव बना रहा था, इसी विवाद में प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी. प्रेमिका अभी पुलिस हिरासत में है."
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मोबाइल ने खोला राज, तीन महीने पहले हुई थी दोस्ती
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 3 महीने पहले आकाश का महिला से इंस्टाग्राम पर संपर्क हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच हर दिन बातें होने लगी. पिछले कुछ दिनों से महिला ने आकाश से बात बंद कर दी थी. महिला के प्रेम में पड़ा आकाश उससे मिलने सौंसर आ गया था. आकाश के मोबाइल खंगालने पर पुलिस को महिला और मृतक के बीच के रिश्ते का लिंक मिला. पूछताछ में महिला ने आकाश को अपना प्रेमी होना और विवाद के दौरान गुस्से में हत्या करना कबूल किया है.