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पांढुर्णा में डिक्की से पैसे निकाल भाग रहा था चोर, भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा

पांढुर्ना के जिला सहकारी बैंक के सामने पीएचई विभाग से रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारी अशोक दाढ़े बैंक से किसी काम के लिए रुपए निकाल कर बैंक के बाहर पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने पासबुक और एटीएम कार्ड का बैग बाईक की डिक्की में रख दिया और फिर अपनी बाइक पर बैठ सिर पर पगड़ी बांधने लगे.

पांढुर्ना: बाइक की डिक्की से पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने पिटाई कर दी. यहां एक पीएचई विभाग से रिटायर्ड बुजुर्ग अपनी मेहनत की कमाई बैंक से निकाल बाहर आये. जिसके बाद उन्होंने बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड अपनी बाइक की डिक्की में रख दिया. तभी वहां ताक लगाए एक शख्स ने उनके पैसे और पासबुक छीनकर भागने की कोशिश की. जिसके बाद आस-पास मौजूद लोग आरोपी को पकड़ लिए और उसकी पिटाई कर दी.

इसी बीच मोटरसाइकिल से उतरकर एक युवक डिक्की के किनारे पहुंचा और डिक्की से बैग निकाल लिया. ये देखकर बुजुर्ग चिल्ला उठे और लोगों से मदद की गुहार लगाई. इस दौरान आसपास की दुकानदारों ने चोर को पकड़ लिया. वहीं, उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गया. धीरे-घीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपी की जमकर धुनाई कर दी.

आरोपी को हिरासत में लिया

एएसपी नीरज सोनी ने बताया कि "पांढुर्ना में पहले भी बैंक के सामने लोगों से लूट की घटनाएं हो चुकी थीं. इसी को लेकर पुलिस के साथ-साथ बैंक प्रबंधन को भी सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया था. जिला सहकारी बैंक के सामने एक बार फिर ऐसी वारदात को 2 लोग अंजाम देने पहुंचे थे. लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक चोर को पकड़ा गया है, जिसमें विजय नाट को हिरासत में लिया गया है.

पूछताछ में हो सकते हैं कई मामलों के खुलासे

आरोपी विजय ने बताया कि "एक दिन पहले ही उन्होंने मुलताई में भी ऐसी ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था." वहीं, इस मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उसके द्वारा की गई अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके. विजय से पूछताछ में कई चोरी के मामलों के खुलासे होने की उम्मीद है.

बैंक के सामने ही चाय की दुकान लगाने वाले नरेश जसुतकर ने बताया कि "बुजुर्ग ने जैसे ही आवाज लगाई, मैंने दौड़कर चोर को पकड़ लिया. चोर बाइक में बैठकर भागने की फिराक में था और करीब 100 मीटर तक मुझे बाइक से घसीटता रहा. उसके बाद चोर बाइक सहित गिर गया और दूसरे लोग भी वहां पर पहुंच गए. जिससे आरोपी को पकड़ लिया गया."