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पिता की अधूरी इच्छा बनी बेटों का संकल्प, नदी पर बनाया विनायक घाट, गांव वालों को समर्पित

पांढुर्ना में बेटों ने पेश की मिसाल ( ETV Bharat )

पांढुर्ना: पिता चाहते थे कि गांव की नदी के किनारे एक ऐसा घाट होना चाहिए जहां पर लोग सुविधा से धार्मिक कामों को कर सकें. लेकिन अचानक वे इस दुनिया से चले गए. पिता की इच्छा बेटों के लिए संकल्प बन गई और फिर उन्होंने नदी के किनारे पिता के नाम पर घाट बनाकर गांव को समर्पित कर दिया. कहानी तिगांव के वानखेड़े परिवार की है.