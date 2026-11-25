पिता की अधूरी इच्छा बनी बेटों का संकल्प, नदी पर बनाया विनायक घाट, गांव वालों को समर्पित
पांढुर्ना में बेटों ने पेश की मिसाल, पिता के जाने के बाद ख्वाहिश के मुताबिक नदी में बनवाया घाट, मां ने किया लोकार्पण. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:56 AM IST
पांढुर्ना: पिता चाहते थे कि गांव की नदी के किनारे एक ऐसा घाट होना चाहिए जहां पर लोग सुविधा से धार्मिक कामों को कर सकें. लेकिन अचानक वे इस दुनिया से चले गए. पिता की इच्छा बेटों के लिए संकल्प बन गई और फिर उन्होंने नदी के किनारे पिता के नाम पर घाट बनाकर गांव को समर्पित कर दिया. कहानी तिगांव के वानखेड़े परिवार की है.
पिता की याद में बना दिया घाट, मां ने किया लोकार्पण
बेटे नीरज वानखेड़े ने बताया कि, ''उनके पिता विनायक राव चाहते थे कि, उनके गांव में ऐसा घाट बने, जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक धरोहर बनकर रहे.'' पिता की इच्छा को उनके बेटों ने संकल्प में बदल दिया. नीरज वानखेड़े, धीरज वानखेड़े और पंकज वानखेड़े ने अपने पिता की याद में जाम और मांडवी नदी के संगम विनायक घाट का निर्माण कराया और इसे गांववासियों को समर्पित कर दिया है. घाट का लोकार्पण गांव वालों की मौजूदगी में स्वर्गीय विनायक राव की पत्नी मीना वानखेड़े ने किया.
मीना वानखेड़े ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''उनके पति की इच्छा गांव के नदी के किनारे एक घाट बनाने की थी. बेटों ने अपने पिता की चाहत को पूरा करने के साथ-साथ ही संस्कारों की एक मिसाल पेश की है.'' परिवार अपनी यादों को समाज के साथ साझा करना चाहता है. यह घाट आने वाले समय में गांव के जीवन का हिस्सा बनेगा और स्वर्गीय विनायक राव वानखेड़े के नाम तथा उनकी इच्छा को जीवित रखेगा.''
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20 लाख रुपए की लागत, 3 महीने में बना घाट
बेटे नीरज वानखेड़े ने बताया कि, ''पिता आज भले ही उनके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कही बात को पूरा करने का विचार तीनों भाइयों के मन में जीवित रहा. उन्होंने 3 महीने पहले घाट का निर्माण काम शुरू कराया था. इसमें करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया है.'' नीरज वानखेड़े, धीरज वानखेड़े और पंकज वानखेड़े तीनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं.
जल संरक्षण और सामाजिक जरूरत को रखा ध्यान
बेटे नीरज ने बताया कि, ''विनायक घाट के निर्माण के पीछे केवल एक स्मारक बनाने का उद्देश्य नहीं था, पिता की इच्छा थी कि गांव में ऐसा घाट बने, जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी हो. इस सोच में सामाजिक उपयोगिता के साथ जल और प्रकृति से जुड़ा भाव भी समाहित रहा. जल संरक्षण आज केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन, कृषि, भविष्य की पीढ़ियों और सामुदायिक जिम्मेदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है. पानी को बचाना, जल स्रोतों के संरक्षण की भावना विकसित करना और गांवों में ऐसी संरचनाओं के महत्व को समझना समय की आवश्यकता है.''
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लोकार्पण पर भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
विनायक घाट के लोकार्पण एवं समर्पण समारोह का आयोजन श्रद्धा और आत्मीयता के वातावरण में किया गया. गांव के लोगों की उपस्थिति में घाट को ग्रामवासियों के लिए समर्पित किया गया. यह अवसर परिवार के लिए भावुक पल से कम नहीं था, क्योंकि उनके पिता का सपना अब गांव के सामने एक वास्तविक रूप में खड़ा था. कार्यक्रम के दौरान भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया. अमोल महाराज सरकटे ने भजन-कीर्तन के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बनाया.
विसर्जन में होगी ग्रामीणों को सुविधा
तिगांव की सरपंच उषा कुमरे ने बताया कि, ''नदी पर एक घाट बन जाने से काफी सुविधा होगी. क्योंकि यहां पर दस क्रिया के साथ ही विसर्जन के काम होते हैं. लोगों को व्यवस्थित घाट बनाकर परिवार ने गांव को समर्पित किया है. इससे यहां पर सुविधा बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भी इसका और सौंदरीकरण किया जाएगा.'' गांव के वरिष्ठ नागरिक साहेबराव टोमपे ने बताया कि, ''परिवार के द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय है. इससे पूरे गांव के साथ ही आसपास के लोग इस नदी पर अपने कार्यक्रम करने आते हैं, उन्हें और बेहतर सुविधा मिलेगी. यह एक अच्छा प्रयास है इसे और बेहतर बनाने के लिए जन सहयोग किया जाएगा.''