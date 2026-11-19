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पांढुर्णा में लगेगी फैक्ट्री की लगेगी झड़ी, मोहन यादव सरकार ने दी हरी झंडी

इकोनामिक जोन की जमीन पर उद्योग ( ETV Bharat )

पांडुर्णा: सौंसर के पास करीब 3000 एकड़ जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन कंपनी ने अब तक वहां पर निर्माण काम शुरू नहीं किया. जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने का फैसला लिया है.

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