पांढुर्णा में लगेगी फैक्ट्री की लगेगी झड़ी, मोहन यादव सरकार ने दी हरी झंडी
छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, पांढुर्णा में उद्योग को लेकर हुई चर्चा. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:51 PM IST
पांडुर्णा: सौंसर के पास करीब 3000 एकड़ जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन कंपनी ने अब तक वहां पर निर्माण काम शुरू नहीं किया. जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने का फैसला लिया है.
सांसद ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से की थी मुलाकात
पिछले दिनों भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करते हुए सौंसर में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूमि को लेकर चर्चा की थी. सांसद ने मुख्यमंत्री को बताया था कि मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को जो भूमि आवंटित की गई थी. उसमें अभी तक उद्योग शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन किया था कि आवंटित भूमि में जल्द से जल्द उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे की क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.
इस दौरान सीएम मोहन ने सांसद बंटी विवेक साहू को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. सांसद बंटी विवेक साहू ने भोपाल प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के साथ ही सूक्ष्म व लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और सूक्ष्म व लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव से भी मुलाकात करते हुए सौंसर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने को लेकर पत्र सौंपा था.
सांसद बंटी विवेक साहू ने पांढुर्णा में आयोजित दिशा समिति की बैठकों में भी फैसला लेते हुए शासन को सौंसर क्षेत्र में वर्षों से लंबित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा था. नए औद्योगिक क्षेत्र में जहां करोड़ों का निवेश हो सकेगा, वहीं हजारों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे.
सांसद ने लोकसभा में भी उठाया था मामला
सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि "लोकसभा में 17 मार्च 2025 को नियम 377 के तहत छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मल्टी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) की स्थापना को लेकर सवाल उठाया था. जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद साहू को पत्र लिखते हुए कहा कि था मैंने मामले की जांच करवाई है. मैं यह बताना चाहूंगा कि डेवलपर यानि मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1320.065 हेक्टेयर क्षेत्र पर मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन दे दिया गया था, जिसकी वैधता दिनांक 7 दिसंबर 2019 तक थी.
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मंदसौर में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय
मंदसौर में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है. मंत्रि-परिषद ने पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है. इसके अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित शासकीय भूमि व अर्जित निजी भूमि का प्रयोजन एसईजेड से परिवर्तित कर औद्योगिक क्षेत्र करने की स्वीकृति दी गई है.
मंत्रि-परिषद के फैसले के अनुसार राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश 4.9 के तहत कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी निर्माण या भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार राजस्व विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा.