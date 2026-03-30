पत्नी की हत्या के बाद मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा था पंजाब का बर्खास्त आर्मी कप्तान, ऐसे पकड़ाया
मध्य प्रदेश की पांढुर्ना पुलिस ने हत्या के आरोपी बर्खास्त आर्मी कप्तान को किया गिरफ्तार, हूलिया बदलकर मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहा था नौकरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 8:52 AM IST
पांढुर्ना: भारतीय सेना में वह कप्तान था. 2013 में उसकी शादी हुई. लेकिन 5 महीने बाद ही उसने दहेज की लालच में अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी थी. मामला पंजाब के फजिल्का जिले का है. न्यायालय ने जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो वह फरार हो गया और हुलिया बदलकर पांढुर्णा की एक मल्टीनेशनल टैक्सटाइल्स कंपनी में इंचार्ज की नौकरी करने लगा. लेकिन आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया.
दहेज के लिए पत्नी का मर्डर, हाईकोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
लोधीखेड़ा के थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया कि, ''पंजाब पुलिस ने हमसे संपर्क किया था और बताया कि उनके इलाके में एक उम्रकैद की सजा का अपराधी फरारी काट रहा है. पंजाब के फाजिल्का जिले में संदीप सिंह तोमर की पोस्टिंग थी. कानपुर के रहने वाले संदीप सिंह की शादी लखनऊ की श्वेता सिंह से हुई थी. शादी के बाद जब संदीप सिंह अपनी पत्नी को पंजाब लेकर गया तो 5 महीने के बाद ही उसकी मौत हो गई. पहले तो संदीप ने उसे आत्महत्या बताया लेकिन श्वेता सिंह के परिवार वालों ने इसे दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा कर जांच कराई थी. खुलासा हुआ कि श्वेता सिंह ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका गला दबाकर संदीप ने मर्डर किया था.''
सेना से था बर्खास्त, हुलिया बदलकर कर रहा था नौकरी
5 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2022 में हाई कोर्ट पंजाब ने हत्या का अपराधी मानते हुए संदीप सिंह तोमर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसके बाद से ही संदीप फरार हो गया और पांढुर्णा की एक मल्टीनेशनल टेक्सटाइल कंपनी इंचार्ज की नौकरी हुलिया बदलकर कर रहा था.
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टेक्नोलॉजी से आया पकड़, पंजाब ले गई पुलिस
लोधीखेड़ा थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया कि, ''शातिर संदीप सिंह तोमर सोशल मीडिया अकाउंट से परिवार वालों के कांटेक्ट में था. पंजाब पुलिस ने इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उसका पता लगाया. फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधकर लोधीखेड़ा पुलिस को सूचित किया गया. जब पुलिस संदीप सिंह तोमर को पकड़ने आई तो पुरानी तस्वीर और अब के संदीप सिंह तोमर में काफी अंतर था. क्योंकि वह हुलिया बदलकर नौकरी कर रहा था. लोधीखेड़ा पुलिस की मदद के बाद पंजाब पुलिस आरोपी संदीप सिंह तोमर को पंजाब लेकर गई है.''