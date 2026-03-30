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पत्नी की हत्या के बाद मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा था पंजाब का बर्खास्त आर्मी कप्तान, ऐसे पकड़ाया

पंजाब का बर्खास्त आर्मी कप्तान पांढुर्ना से गिरफ्तार ( ETV Bharat )