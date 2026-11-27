पांढुर्ना का 150 साल पुराना मोनी दरबार प्रसाद, श्रद्धालु अर्पित करते हैं गांजा, मिलता है गेंदा फूल
मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में डेढ़ सौ साल पुरानी प्रसाद परंपरा. मोनी दादा का अनूठा प्रसाद. मन्दिर में होती है खेती. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 4:37 PM IST
पांढुर्ना: देश में लाखों मंदिर हैं. कई मंदिर ऐसे हैं जहां अलग-अलग परंपराएं हैं और पूजा करने के तरीके भी अलग होते हैं. किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वहां के पुजारी प्रसाद में नारियल, मिठाई और कई तरह के पकवान देते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के पांढुर्ना के एक गांव में ऐसा दादा दरबार है, जहां पर प्रसाद में हर एक को गांजा दिया जाता है. आखिर क्यों इस दरबार में गांजे का प्रसाद दिया जाता है. जानिए इस खास रिपोर्ट में.
प्रसाद में मिलता है गांजा, सालों पुरानी परंपरा जारी
पांढुर्ना के पलासपानी ग्राम पंचायत के लिलाही गांव में मोनी दादा दरबार के नाम से देशभर में प्रसिद्ध है. लेकिन जानकर अजीब लगेगा कि दादा के दरबार में आने वाले प्रत्येक भक्त को यहां नारियल या चिरोंजी दाने, मिठाई नहीं बल्कि प्रसाद में गांजा दिया जाता है. करीब 150 साल पहले यह प्रथा दादा ने खुद शुरू की उसके बाद उनकी पांचवी पीढ़ी अब तक निभा रही है.
शंकर भगवान को प्रिय है गांजा भांग, इसलिए चली आ रही परंपरा
दादा दरबार की पांचवीं पीढ़ी के सेवादार अमन मांदरेकर ने बताया कि, ''उनके परदादा यहां के सेवादार हुआ करते थे, जिनको मोनी बाबा कहा जाता था. बाबा लिलाही के जंगल में शंकर भगवान की तपस्या में लीन हो गए. भगवान शंकर को गांजा भांग प्रिय है जंगल में वे इसे ही लोगों को प्रसाद में देते थे. तब से ही यह सिलसिला शुरू हुआ है. 40 साल उन्होंने तपस्या की थी, तपस्या के बाद धीरे-धीरे यहां लोग बस गए, जो बाबा के भक्त बन गए. इस दौरान बाबा अपने भक्तों को प्रसाद स्वरुप गांजा-भांग प्रदान करते थे, जिसमें मान्यता के अनुसार, कई बीमारियों से लड़ने की ताकत है.''
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व्यापार नहीं प्रसाद के लिए करते हैं खेती
गांजे की खेती से लेकर गांजे की खरीद और बिक्री अवैध है. किसी तरीके की गांजे की खरीदी और बिक्री न की जा सके और परंपरा के अनुसार प्रसाद का वितरण हो सके इसके लिए मंदिर के पीछे ही 25 डिसमिल जमीन पर गांजे की खेती की जाती है. दादा दरबार के सेवादार अमन मांदरेकर ने बताया कि, ''इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन भी मिली हुई है. यहां वर्ष भर गांजे के पौधे हरे भरे लगे मिलते हैं. प्रतिदिन आने वाले भक्तों के साथ ही विशेष अवसरों पर यहां भक्तों का तांता लग जाता है. इस दौरान सैकड़ों किलो गांजा व भांग प्रसाद में बंटती है. जिसे महिला पुरुष एवं बच्चे भी ग्रहण करते हैं.''
पुलिस ने लिया एक्शन तो गेंदे के पौधे बन गए थे गांजे
दादा दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे दिनेश धुर्वे ने दावा किया कि, ''वह कई सालों से यहां आ रहे हैं. यहां पर गांजे का प्रसाद मिलता है, लेकिन उसे बेचा नहीं जाता है. बताया जाता है कि पहले कभी पुलिस ने यहां पर गांजे की खेती पर कार्रवाई की थी और यहां से पौधे उखाड़ कर थाने लेकर पहुंचे. थाने में जब गांजे के पौधों को खोला गया तो वह गेंदे के फूल में तब्दील हो गए थे. उसके बाद करीब 2 साल तक कोर्ट में मामला चला. लेकिन कोर्ट में भी मामला बाबा की कृपा से खारिज हो गया.''
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परमिशन की प्रशासन को नहीं है जानकारी
ईटीवी भारत ने जब इस मामले में नान्दनवाड़ी तहसील के नायब तहसीलदार तीरथ लाल इरपाचे से मोबाइल पर गांजे की खेती सहित मंदिर में गांजे के प्रसाद की जानकारी ली तो उनका कहना था कि, ''उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह भी कहीं गांजे की खेती होती है और उसका प्रसाद बांटा जाता है. इस मामले में वे इलाके के पटवारी को मौके पर भेज कर पूरी जानकारी जुटाएंगे.''
बाबा ने ली थी जीवित समाधि आज भी जल रही है धूनी
इसी मंदिर परिषद में मोनी बाबा की जीवित समाधि भी है. जब उनका मन इस दुनिया से भर गया तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था. मोनी बाबा ने इस दौरान एक धूनी भी जलाई थी, जो सैकड़ो सालों से आज भी लगातार जल रही है. मकर संक्रांति, महाशिवरात्री औ रामनवमी पर यहां मेला भी लगता है. जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं.
बिना अनुमति गांजे की खेती करना है अवैध
नारकोटिक्स विभाग में इंस्पेक्टर रहे रिटायर्ड बीएस चौहान ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में बिना अनुमति गांजे की खेती करना एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के तहत गंभीर अपराध है. यह नियम खेत, घर की जमीन या गमले हर जगह लागू होता है. सामान्य रूप से गांजे की खेती प्रतिबंधित है, लेकिन सरकार के नियमों और निर्धारित शर्तों के तहत केवल विशेष उद्देश्यों रिसर्च आयुर्वेदिक, औषधीय या इंडड्रियल उपयोग के लिए लाइसेंस नियम हैं.
बिना वैध लाइसेंस के खेती करने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. इस दरबार में भी गांजे को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. एक फिक्स मात्रा से अधिक यहां पर गांजा किसी को नहीं दिया है. इसलिए नशे को बढ़ावा देने का काम यहां पर नहीं होता है. बल्कि एक परंपरा का पालन किया जा रहा है जो सालों से चली आ रही है.''