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पांढुर्ना का 150 साल पुराना मोनी दरबार प्रसाद, श्रद्धालु अर्पित करते हैं गांजा, मिलता है गेंदा फूल

पांढुर्ना का 150 साल पुराना मोनी दरबार प्रसाद ( Etv Bharat )

पांढुर्ना: देश में लाखों मंदिर हैं. कई मंदिर ऐसे हैं जहां अलग-अलग परंपराएं हैं और पूजा करने के तरीके भी अलग होते हैं. किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वहां के पुजारी प्रसाद में नारियल, मिठाई और कई तरह के पकवान देते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के पांढुर्ना के एक गांव में ऐसा दादा दरबार है, जहां पर प्रसाद में हर एक को गांजा दिया जाता है. आखिर क्यों इस दरबार में गांजे का प्रसाद दिया जाता है. जानिए इस खास रिपोर्ट में.