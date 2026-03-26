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पांढुर्णा को हनुमान लोक की सौगात, मोहन यादव करेंगे दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा का स्वागत

पांढुर्णा में सीएम मोहन यादव ने किया हनुमान लोक का लोकार्पण, पहले फेस का पूरा हो चुका है काम, दिग्विजय सिंह पर सीएम का बयान.

MOHAN YADAV INAUGURATED HANUMAN LOK
मोहन यादव ने किया हनुमान लोक का लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 2:24 PM IST

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पांढुर्णा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को पांढुर्णा पहुंचे. जहां सीएम ने करीब 30 एकड़ जमीन में बनकर तैयार हो रहे जाम सांवली के हनुमान लोक के पहले फेस का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नवरात्रि के मौके पर लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है, यह बहुत अच्छे संकेत हैं.

मंदिर ले रहा है हनुमान लोक का भव्य स्वरूप

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आस्था को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंदिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 'हनुमान लोक' का निर्माण किया गया. जिसे उज्जैन के 'महाकाल लोक' की तर्ज पर भव्य रूप दिया जा रहा है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे इस भव्य 'हनुमान लोक' परियोजना पर 314 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

सीएम ने किया हनुमान लोक का लोकार्पण (ETV Bharat)

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में इस परियोजना की घोषणा की थी. इसके बाद राज्य शासन ने प्रथम चरण के लिए 35.09 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की थी. इसी के तहत 24 अगस्त 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'हनुमान लोक' की आधारशिला रखते हुये भूमि पूजन किया था. इसी का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे.

दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा का किया स्वागत

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मीडिया ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अयोध्या की यात्रा करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम सबके लिए है और ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो भी जाए, उसका स्वागत है. हालांकि मीडिया ने उनसे मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल को लेकर चल रही चर्चाओं पर सवाल किया तो वह इसे टाल कर चले गए.

इस तरह का होगा हनुमान लोक

भक्तों के लिये सर्वसुविधा युक्त हनुमान लोक का काम 2 चरणों में पूरा होगा. पहले चरण के तहत मुख्य प्रवेश द्वार व प्लाजा का निर्माण, मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर परिसर तक 500 मीटर लंबा 'चिरंजीवी पथ' का निर्माण, चिरंजीवी पथ में हनुमानजी के विभिन्न स्वरूपों की तीन मूर्तियां व उनके जीवन चरित्र को दर्शाने वाले म्यूरल्स/कलाकृतियों की स्थापना, पथ के दोनों ओर पक्की दुकानें एवं फूड प्लाजा का निर्माण, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण, टिकट काउंटर एवं जन सुविधा केंद्र का विकास,परिसर के लैंडस्केपिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है.

Last Updated : March 26, 2026 at 2:24 PM IST

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