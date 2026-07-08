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पांढुर्णा में 2 दिन से 150 फिट ऊंचे टावर पर चढ़ा व्यक्ति, भीगे गमछे को निचोड़कर बुझा रहा प्यास

2 दिन से 150 फुट ऊंचे टावर पर चऱढ़कर बैठा है व्यक्ति ( ETV Bharat )