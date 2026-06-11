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आंगनवाड़ी के लड्डू प्रीमिक्स में सांप निकलने का मामला, जानें कैसे सप्लाई होता है पोषण आहार

स्व सहायता समूह सप्लाई करते हैं पोषण आहार के पैकेट, कई लेवल पर होती है जांच, फिर गलती कहां हुई? देखें महेंद्र राय की रिपोर्ट

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आंगनवाड़ी के लड्डू प्रीमिक्स में सांप निकलने का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 2:34 PM IST

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पांढुर्ण : कराघाट कामठी के आंगनवाड़ी केंद्र से बांटे गए बेसन लड्डू के प्रीमिक्स पैकेट में सांप निकलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बच्चों के पोषण आहार में सांप का बच्चा निकलने के बाद पोषण आहार बांटने की प्रक्रिया और बनाने वाले प्लांट पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. इस मामले में प्रभारी कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे आंगनवाड़ी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार बांटा जाता है और क्या होती है इसकी पूरी प्रक्रिया

स्व सहायता समूह देता है भोजन और पोषण आहार के पैकेट

छिंदवाड़ा की आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 21 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिता सातनकर ने बताया, '' बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार पर्याप्त मात्रा में मिल सके इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं. आंगनवाड़ी के जरिए गर्भवती महिलाएं या फिर 6 महीने से 3 साल के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है. हर मंगलवार को सरकार के नियम अनुसार एक पोषण हर का पैकेट जिसमें दलिया, लड्डू, प्रीमिक्स या दूसरे पोषण आहार होते हैं. घरों में गर्भवती महिलाओं को और बच्चों के लिए दिए जाने वाले पोषण आहार के पैकेट कंप्लीट पैक होकर आते हैं. हमें सिर्फ नियम अनुसार उन्हें वितरित करना होता है. इसी तरह आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए हर दिन अलग-अलग मैन्यू के अनुसार स्व सहायता समूह भोजन बना हुआ लाकर देते हैं, जिसे हम बच्चों को सामने खिलाते हैं.''

कैसे आंगनवाड़ी पहुंचता है पोषण आहर? (Etv Bharat)

कैसे आंगनवाड़ी पहुंचता है पोषण आहर?

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रभागा इंगले बताते हैं, '' सरकार द्वारा सबसे पहले पोषण आहार के ऑर्डर स्व सहायता समूहों को दिए जाते हैं. इन ऑर्डर को स्व सहायता समूह द्वारा ही तैयार किया जाता है. इस दौरान सभी तरह के पैकेट्स अच्छी तरह पैक किए जाते हैं और इनके सैंपल भी चेक होने के लिए लैब में जाते हैं. पैक होने के बाद इन्हें विभिन्न क्षेत्रों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजा जाता है.''

karaghat snake in laddu premix case
स्व सहायता समूह देता है भोजन और पोषण आहार के पैकेट (Etv Bharat)

खाने के लिए भी है फिक्स मेन्यू

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रभागा इंगले ने बताया, '' पूरे सप्ताह भर बच्चों को क्या परोसा जाना है केंद्रों के लिए यह निर्धारित किया गया है. इसके लिए सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन में अलग-अलग पोषण आहार दिया जाता है, जो इस प्रकार है-

  1. सोमवार को नाश्ते में मौसमी फल और मीठी लप्सी, भोजन में रोटी, सब्ज़ी और दाल खिचड़ी.
  2. मंगलवार को नाश्ता में हरी साग मिक्स पराठा और पोहा. भोजन में खीर, पूरी और आलू-मेथी या चना की सब्जी.
  3. बुधवार को नाश्ता में मूंगफली और गुड़, भोजन में रोटी, सब्जी, दाल और वेजिटेबल पुलाव.
  4. गुरुवार को नाश्ता में उबले चने और नमकीन दलिया, भोजन में चावल, कढ़ी पकोड़े वाली, चने की सब्जी.
  5. शुक्रवार को नाश्ता में मौसमी फल और मीठी लप्सी, भोजन में रोटी, सब्जी, दाल और चावल.
  6. शनिवार को नाश्ता में पोहा, उपमा या अंकुरित अनाज, भोजन में दाल-चावल, पुलाव या मौसमी सब्जी.

मप्र में 80 लाख हितग्राहियों को दिया जाता है पोषण आहार

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के सरकारी वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 84465 आंगनवाडी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों में स्वीकृत हैं. इन आंगनवाड़ियों में लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है. आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के लिए खर्च किए जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग मप्र सरकार को देती है.

आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार जांचने की क्या है प्रक्रिया

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश शिवहरे ने बताया, '' आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित किए जा रहे सुबह के नाश्ता व दोपहर के भोजन की क्वालिटी की निगरानी स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति द्वारा किए जाने का नियम है. इसके अलावा विकासखंड स्तर पर SDM की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा भी हर महीने पोषण आहार की गुणवत्ता एवं नियमितता की समीक्षा की जाती है. घर पहुंचने वाले पैकेट व राशन की गुणवत्ता की जांच भारत सरकार खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड नई दिल्ली की प्रयोगशाला से हर महीने प्रत्येक बैच के नमूनों की जांच कराई जाती है.

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राज्यशासन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को म.प्र.लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को हर दिन निर्धारित मात्रा में पूरक पोषण आहार देना तय किया गया है.

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