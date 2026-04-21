ETV Bharat / state

जामसांवली मंदिर में 30 रुपये में भरपेट प्रसाद, जगदगुरु से लेकर सीएम तक स्वाद के दीवाने

हनुमान लोक जामसांवली धाम में संचालित प्रसादम सेवा श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हो रही है. श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ यहां पहुंचने वाले भक्त को मात्र 30 रुपए में भरपेट भोजन रूपी प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे भक्त आत्मिक संतोष का अनुभव कर रहे हैं. प्रसादम सेवा की शुरूआत 210 दिन पहले की गई थी. जिसके बाद से अब तक करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं.

पांढुर्ना: हनुमान जयंती के मौके पर पांढुर्ना के विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसांवली में हनुमान लोक के पहले फेज का उद्घाटन हो चुका है. इसके बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आराममुद्रा में विराजित स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन के साथ-साथ यहां के प्रसादम की भी एक खास पहचान बनती जा रही है.

15 हजार में विशेष यजमान सेवा करने का मौका

जामसांवली ट्रस्ट के सचिव टीकाराम कारोकर ने बताया कि "संस्थान द्वारा संचालित इस विशेष प्रसादम सेवा अंतर्गत श्रद्धालुओं को भगवान हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है. जिसमें 15 हजार रुपए में सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ एवं 50 प्रसादम कूपन की सुविधा प्रदान की जाती है. अब तक 277 श्रद्धालु इस विशेष यजमान सेवा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं."

पांढुर्ना जामसांवली मंदिर में भरपेट प्रसादम की व्यवस्था (ETV Bharat)

प्रसादम- 2 कांउटर का भी चल रहा है निर्माण

लगातार भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर संस्थान द्वारा प्रसादम सेवा का विस्तार किया जा रहा है. जिसके चलते न्यू प्रसादम-2 कांउटर का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को सुगमता से प्रसाद सेवा उपलब्ध कराई जा सके. मंदिर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि "प्रसादम सेवा केवल भोजन वितरण नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है. श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ती आस्था को देखते हुए इसका विस्तार समय की आवश्यकता बन गया था."

प्रसादम 2 कांउटर का भी चल रहा है निर्माण (ETV Bharat)

जगद्गुरु से लेकर प्रदेश के मुखिया ने भी लिया प्रसादम

इस प्रसादम सेवा का लाभ अनेक प्रतिष्ठित संत और जनप्रतिनिधि द्वारा भी लिया जा चुका है. इनमें पद्मविभूषण तुलसीपीठाधीस्वर जगद्गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई बड़े उद्योगपति और अन्य गणमान्य हस्तियां शामिल हैं.

पांढुर्णा हनुमान लोक में 30 रुपए में भरपेट प्रसाद (ETV Bharat)

बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए स्पेशल वाहन

मुख्य द्वार से गर्भगृह तक करीब 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, इसलिए मंदिर प्रशासन ने दिव्यांग और बुजुर्गों के साथ-साथ अस्वस्थ लोगों के लिए बैटरी रिक्शा की व्यवस्था की है. गेट पर ही ऐसे लोगों को रिक्शा उपलब्ध कराया जाता है, जो सीधे मंदिर के मुख्य द्वार पर छोड़ता है. इस 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा हनुमान चालीसा लिखा गया है, जिसे लोग पढ़ते हुए मंदिर तक पहुंचाते हैं.

पांढुर्ना हनुमान लोक (ETV Bharat)

नाभि से निकलने वाले जल को प्रसाद के रूप में किया जाता है वितरण

स्वयंभू प्रकट हुई श्री हनुमान जी की प्रतिमा विश्राम मुद्रा में है. इस प्रतिमा के नाभि से लगातार जल निकलता है. इस जल को प्रसाद के रूप में मंदिर में तैनात कर्मचारी हर व्यक्ति को देते हैं. यहां पर पानी की कभी कमी नहीं होती है. कई लोग बोतलों में भरकर इस पानी को अपने घर ले जाते हैं और शुभ कार्य में उपयोग करते हैं.